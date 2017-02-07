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Политика

06 февраля 2017, 14:40
Сумма ущерба по преступлениям коррупционной направленности в Приморье составила более 1 млрд. рублей

Сумма ущерба по преступлениям коррупционной направленности в Приморье составила более 1 млрд. рублей

Прокуратура Приморского края выявила нарушения в области противодействия коррупции и законотворчества в 2016 году

В прошедшем году в центре прокурорского надзора находились вопросы исполнения законов в социальной сфере, а также процессы принятия законодательных актов на муниципальном и региональном уровнях. Помимо этого, в поле зрения прокуратуры попали вопросы коррупционной направленности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Снизилось количество незаконно проведенных органами контроля проверочных мероприятий (с 59 в 2015 году до 28 в 2016 году) и предотвращено незаконное вмешательство в деятельность 183 хозяйствующих субъектов.

Всего органами прокуратуры края принесены протесты на 262 незаконных правовых акта, 238 из которых отменены.

Предупреждено принятие 434 незаконных правовых актов в области государственной власти и местного самоуправления.

В ушедшем году в Законодательное Собрание края было внесено 14 законопроектов, в предложенной прокуратурой редакции принято 15 законов.

В целях приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями федерального законодательства, инициировано принятие 945 муниципальных нормативных правовых актов. 

В рамках реализации правотворческой инициативы подготовлено и внесено 251 проект муниципальных нормативных правовых актов, 202 из них уже приняты органами местного самоуправления, подготовлено 135 проектов модельных правовых актов, 90 также приняты.

В сфере антикоррупционного законодательства выявлено меньше нарушений, чем в 2015: 6 тыс. 974 нарушения к 8 тыс. 424. В указанной сфере принесено 436 протестов, что в 2 раза меньше, чем в 2015 (834), внесено 1 тыс. 200 представлений (1 тыс. 687 в 2015), сократилось количество привлеченных к дисциплинарной ответственности должностных лиц: 2 тыс. 320 к 3 тыс. 13 в 2015, возбуждено на 1 уголовное дело больше (27 уголовных дел к 26). В суды общей юрисдикции и арбитражный суд направлено в 2 раза меньше исков: 88182, на общую сумму 4 млн. 947 тыс. рублей.

По преступлениям коррупционной направленности в суды направлено 195 уголовных дел в отношении 203 обвиняемых. Сумма ущерба, причиненного указанными преступлениями, составила 1 млрд. 142 млн. 945 тыс. рублей.

В сфере исполнения законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и следственных изоляторов выявлено увеличение количества нарушений: 4 тыс. 87 нарушений, по сравнению с 2015 годом, где было выявлено 3 тыс. 765 нарушений. Следует отметить, что с количеством нарушений увеличилось и количество принимаемых мер по борьбе с данными нарушениями:  с целью их устранения принесен 141 протест (131 в 2015), внесено 454 представления (410 в 2015), к дисциплинарной ответственности привлечено 608 должностных лиц (527 в 2015).

Орган также сообщает, что реализация прокуратурой края надзорных полномочий по ключевым направлениям деятельности будет продолжена и в дальнейшем.

Метки: закон, коррупция, прокуратура

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