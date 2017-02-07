Краевая прокуратура отчиталась за природоохранную деятельность в 2016 году

Прокуратурой выявлены нарушения в использовании природных ресурсов Приморского края, а также тенденции к сокращению числа нарушений в данной области, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

В сфере землепользования выявлено более 2 тыс. 500 нарушений, почти столько же в 2015 году: 2 тыс. 140, в оборонно-промышленном комплексе - 152, закупках для обеспечения государственных, муниципальных нужд - более 2 тыс. нарушений, более 1 тыс. 400 нарушений, связанных с бюджетом, а в государственной и муниципальной собственности более 1 тыс. 300 нарушений.

В области охраны среды и природопользования выявлено на 1 тысячу меньше нарушений закона: 4 тыс. 459 к 5 тыс. 568. С целью их устранения принесено несколько больше протестов: 330 к 290, внесено 1 тыс. 173 представления (1 тыс. 209 в 2015), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 640 должностных лиц, к административной ответственности 828 лиц, возбуждено 34 уголовных дел.

Наиболее типичным является несоблюдение требований по ведению документов об учете древесины, предусмотренных Законом Приморского края от 19.12.2013 № 332–КЗ "О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края", нарушение требований фитосанитарного законодательства в местах хранения древесины.