На полигонах Тихоокеанского флота проходят сборы гранатометчиков

В соединениях и воинских частях береговых войск Тихоокеанского флота, дислоцированных на территории Приморского и Камчатского краев, проходит активная фаза учебно-методических сборов с гранатометчиками, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В ходе учебных мероприятий, которые проходят на полигонах Тихоокеанского флота "Радыгина" и "Бамбурово", участники сборов завершили теоретическую подготовку и приступили к практической части.

Военнослужащие отрабатывают комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых у гранатометчиков оцениваются навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

С участниками сборов проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.

Заключительной частью станут зачетные практические стрельбы. Гранатометчики поразят мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.