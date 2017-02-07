В 2016 году Россельхозбанк предоставил аграриям Приморья 1,03 трлн рублей

В Приморье в 2016 году сельхозпроизводители значительно увеличили производство мясомолочной продукции. В первую очередь, следует отметить увеличение производства молока – до 124,7 тысяч литров, что на 1,2 тысяч литров больше уровня 2015 года. Что существенно сокращает существенно сократить зависимость края в завозном молоке. На сегодняшний день в крае насчитывается более 66 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 32 766 коров, сообшает ЕНВ.

Увеличение на прилавках молочной продукции местных производителей заметно. Его обеспечивают как крупные игроки – это "ГринАгро", молочные предприятия в Хороле, Арсеньеве, Милоградово, Суражевке, Ольгинском, Партизанском, Октябрьском, Кировском и других районах, так и фермеры.

Значительный рост отмечается и в производстве яиц: сельхозпроизводители Приморья выпустили в 2016 году более 350 тысяч яиц. Рост к уровню 2015 года составил 101%.

Производством яиц в Приморье занимаются не только крупные птицефабрики, но и небольшие фермы. Драйвером производства яиц в Приморье является уссурийская птицефабрика. В прошлом году на предприятии произвели 195 тысяч штук

Животноводство пока является наиболее сложным блоком в сельскохозяйственной сфере Приморья, но в то же время – одним из самых востребованных в развитии. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, в 2016 году в крае произошел заметный рост производства свинины до 17,7 тысяч тонн. Прирост составил 130,6% к уровню 2015 года.

"В Приморском крае в хозяйствах всех категорий произведено 17 762,9 тонн свинины. Это 130,6% к уровню 2015 года", – сообщили в Департаменте сельского хозяйства.

Значительную роль в производстве свинины играет резидент ТОР "Михайловский" компания "Мерси Трейд". Предприятие в 2016 году выпустило 5,84 тысяч тонн свинины, в том числе и за счет реализации инвестиционных проектов с Россельхозбанком.

Так, с помощью Приморского филиала Россельхозбанка был осуществлен завоз маточного поголовья из российского нуклеуса одного из ведущих мировых производителей чистопородных свиней – компании ТОПИГС для свинокомплекса ГК "Мерси Трейд", а также ведется строительство свиноводческого комплекса на 540 000 голов в год, который выйдет на проектную мощность в 2017 году.

"Россельхозбанк является основным финансовым партнером агропромышленного комплекса Приморского края. Сотрудничество Департамента сельского хозяйства и продовольствия с Приморским филиалом Россельхозбанка носит конструктивный характер: Банк не только повышает доступность кредитных средств для бизнеса, но и становится полноценным партнером предпринимателей, оказывая им всестороннюю поддержку. В 2016 году мы увидели рост объема финансовой поддержки со стороны Банка, увеличение числа клиентов. Успешное завершение сезонных работ в 2016 г. стало возможным в том числе благодаря финансовой поддержке, которую оказал приморским аграриям Россельхозбанк", - отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Администрации Приморского края Д.Ю. Бочкарев.

В 2016 году Россельхозбанк на 62% увеличил объем кредитования агропромышленного комплекса России, предоставив аграриям рекордные 1,03 трлн рублей. Из них 260 млрд рублей направлено на финансирование сезонных работ, что на 37% больше показателя 2015 года. Доля Банка на рынке кредитования сезонных работ превысила 75%, увеличившись на 4 процентных пункта.

По итогам прошлого года кредитный портфель Россельхозбанка в АПК составил 1,2 трлн рублей. В целом Банк укрепил лидерство в кредитовании данного сектора экономики и обеспечил выполнение всех обязательств по расширению поддержки отрасли.

В 2016 году Россельхозбанк достиг целевых показателей по ряду ключевых направлений своей деятельности и впервые за последние 3 года показал положительный финансовый результат, получив прибыль после налогообложения в размере 909 млн рублей (без учета событий после отчетной даты – СПОД). По оценкам Банка, с учетом СПОД чистая прибыль составит более 0,5 млрд рублей.

В 2017 году АО "Россельхозбанк" продолжит наращивать объемы финансирования сельхозтоваропроизводителей как на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе в рамках новой программы льготного кредитования аграриев по ставке не выше 5% годовых. В настоящее время Банк полностью готов к реализации данного механизма.