Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье

Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский провел двустороннюю встречу с вице-губернатором японской префектуры Хоккайдо Цудзи Ясухиро. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Приветствуя гостей, Евгений Полянский отметил, что вектор взаимодействия Приморского края с японскими коллегами по многим вопросам уже намечен. Наиболее активно бизнесмены из Страны восходящего солнца интересуются медициной.

"Несколько лет назад в Приморье был открыт диагностический центр. Сейчас достигнута договоренность с компанией JGC Corporation о строительстве крупного реабилитационного медцентра. Мы рады, что японские инвесторы проявляют такой интерес к нашему здравоохранению, ведь японская медицина – одна из самых развитых в мире", – заявил вице-губернатор края.

Не менее интересны перспективы взаимодействия в области сельского хозяйства. По словам заместителя главы Приморья, региональный рынок заинтересован в производстве экологически чистой продукции, и японские инвесторы готовы передать свой опыт приморцам.

"Мы готовы предоставить свои площади под производство, с вашей помощью адаптировать свои технологии, чтобы в итоге получить продукцию высокой экологической чистоты, которой славится японское сельское хозяйство. Сегодня достигнут ряд договоренностей, мы ждем масштабных проектов от японских коллег и готовы оказать максимальную поддержку в их реализации инвесторам", – отметил Евгений Полянский.

Вице-губернатор Хоккайдо Цудзи Ясухиро отметил, что японская сторона намерена развивать сотрудничество и в области туризма. По его словам, особенно привлекательны лыжные курорты Хоккайдо.

"Мы заинтересованы в туристических обменах. Хоккайдо – ближайший сосед Приморского края, и у нас множество мест, где приморские туристы могли бы отдыхать, особенно в зимний сезон", – заявил он.

Также стороны договорились о взаимодействии в области культуры и спорта – сферах, которые интересны не только бизнесу, но и всем жителям Приморья и Хоккайдо.

Отметим, в конце прошлого года Губернатор края совершил официальный визит в Страну восходящего солнца, приуроченный к 25-летию установления дружеских отношений с префектурой Тоттори. По итогам встреч был подписан ряд важных соглашений, крупный бизнес и официальные структуры подтвердили заинтересованность в инвестировании в ближайший российский регион.