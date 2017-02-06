На пост председателя ЛДПР переизбран Жириновский

Владимир Жириновский переизбран на пост главы ЛДПР. Занимать его он будет следующие 4 года. Соответствующее решение принял 4 февраля съезд партии. Как сообщил глава счётной комиссии съезда, всего проголосовало 89 делегатов. За кандидатуру Жириновского участники съезда высказались единогласно, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу партии ЛДПР.

Согласно Уставу партии, Председатель ЛДПР избирается сроком на четыре года без ограничения числа сроков. Именно он предлагает кандидатуры членов Высшего Совета ЛДПР. Съезд также избрал новый состав Высшего совета партии, тоже на ближайшие четыре года. Ранее в него входили 11 человек, теперь — семь. Ранее Высший совет возглавлял вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Но, по уставу, занимать этот пост больше двух сроков нельзя.

"Высший Совет проработал два срока - это были опытные, активные депутаты, лица партии. Новый совет будет на 90% обновлен, только я автоматически по занимаемой должности должен буду в него войти", - отметил Владимир Жириновский.

В Высший совет вошёл Владимир Жириновский как глава партии, а также депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов. В течение 10 дней после съезда члены Высшего совета должны будут избрать своего руководителя.

На съезде также был, избрал новый состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Её возглавил депутат Госдумы Александр Курдюмов.

Перед голосованием по выборам Председателя ЛДПР, лидер партии попросил внести в список и другие кандидатуры претендентов на этот пост.

"Пусть и другие кандидатуры будут. Пусть у них и не будет шансов победить. Но все равно хочется знать настроения в партии", - отметил Владимир Жириновский.

За назначение Владимира Жириновского на пост Председателя ЛДПР единогласно проголосовали все делегаты съезда. Бессменный лидер партии подчеркнул, что за все годы деятельности ЛДПР под его руководством партия "не сделала ни одной ошибки".

"Нас не в чем упрекнуть. Мы отличники, а таких многие ненавидят. 30 лет назад мы встали на правильный путь. Сегодня нас слышит вся страна", - заключил Председатель ЛДПР.

Владимир Жириновский будет участвовать в выборах президента России в 2018 году. Уже в шестой раз.