Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

04 февраля 2017, 00:00
В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушки

В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушки

33-летний житель города Большой Камень признался в совершении убийства

В Приморском крае сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска краевой полиции (ОРЧ-4) раскрыто убийство 16-летней девушки, пропавшей в июле 2013 года, сообщает ЕНВ.

Получив информацию о безвестном исчезновении несовершеннолетней, сотрудники уголовного розыска  изучали ее личность, круг общения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастен знакомый потерпевшей 1984 года рождения.

Мужчина признался, что совершил убийство из личных неприязненных отношений. Он заманил девушку в гараж, где задушил, а затем избавился от тела. Свои показания подозреваемый подтвердил в ходе проверки показаний на месте. Кроме того, он показал место, где спрятал останки.

Ранее мужчина пустил следствие по ложному пути, распространив недостоверную информацию о том, что потерпевшая уехала во Владивосток, где зарабатывает на жизнь оказанием интимных услуг. А его приятели периодически сообщали, что видели девушку в приморской столице.

33-летний житель города Большой Камень, признавшийся в совершении убийства, с 2014 года  отбывает наказание за совершение кражи.

СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Метки: убийство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Для снижения детской смертности в Приморье появится первый аппарат гипотермииДля снижения детской смертности в Приморье появится первый аппарат гипотермии
вчера, 16:20
За 2016 год показатель младенческой смертности снизился на 20%
МЧС России сообщила о готовности Приморского края к весенним паводкамМЧС России сообщила о готовности Приморского края к весенним паводкам
вчера, 14:30
На территории края будет происходить преобразование систем космического слежения и прогнозирование опасных ситуаций
Вертолётчики Тихоокеанского флота выполняют задачи над моремВертолётчики Тихоокеанского флота выполняют задачи над морем
вчера, 13:30
Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ и поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС выполняют полеты в светлое и темное время суток

Последние новости

Один из влиятельнейших политиков Северной Кореи смещён со своего постаОдин из влиятельнейших политиков Северной Кореи смещён со своего поста
вчера, 22:00
Министр смещён со своего поста в связи с обвинениями в коррупции
Китайская провинция Шаньдун расширяет сотрудничество с ТайванемКитайская провинция Шаньдун расширяет сотрудничество с Тайванем
вчера, 21:30
Но китайско-тайваньские отношения напряжены, так как КНР считает остров Тайвань своей территорией
Япония профинансирует постройки железных дорог в СШАЯпония профинансирует постройки железных дорог в США
вчера, 20:00
Проект был представлен на заседании правительства Японии

От первого лица

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 1
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+