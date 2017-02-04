В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушки

В Приморском крае сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска краевой полиции (ОРЧ-4) раскрыто убийство 16-летней девушки, пропавшей в июле 2013 года, сообщает ЕНВ.

Получив информацию о безвестном исчезновении несовершеннолетней, сотрудники уголовного розыска изучали ее личность, круг общения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастен знакомый потерпевшей 1984 года рождения.

Мужчина признался, что совершил убийство из личных неприязненных отношений. Он заманил девушку в гараж, где задушил, а затем избавился от тела. Свои показания подозреваемый подтвердил в ходе проверки показаний на месте. Кроме того, он показал место, где спрятал останки.

Ранее мужчина пустил следствие по ложному пути, распространив недостоверную информацию о том, что потерпевшая уехала во Владивосток, где зарабатывает на жизнь оказанием интимных услуг. А его приятели периодически сообщали, что видели девушку в приморской столице.

33-летний житель города Большой Камень, признавшийся в совершении убийства, с 2014 года отбывает наказание за совершение кражи.

СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).