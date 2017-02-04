Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

03 февраля 2017, 22:00
Один из влиятельнейших политиков Северной Кореи смещён со своего поста

Один из влиятельнейших политиков Северной Кореи смещён со своего поста

Министр смещён со своего поста в связи с обвинениями в коррупции

Сеул сообщил, что министр государственной безопасности КНДР Ким Вон Хон смещён со своего поста в связи с обвинениями в коррупции. Комментариев от властей Северной Кореи по этому поводу пока не поступало, сообщает ЕНВ.

Известно, что Ким Вон Хон стал министром госбезопасности в апреле 2012 года. До этого времени он возглавлял неформальный "регентский совет" в начале правления Ким Чен Ына. Также считается, что именно Вон Хон стоял за известным эпизодом ареста и казни дяди Ким Чен Ына, произошедшего в декабре 2013 года. Тогда того обвинили в коррупции, употреблении наркотиков и контрреволюционной деятельности.

Напомним, что в июле 2016 года по сообщениям правительства Южной Кореи в КНДР был казнён вице-премьер по вопросам образования Ким Ён Чжин. Тогда же на "перевоспитание" были отправлены глава министерства отношений с Южной Кореей Ким Ён Чхоль и заместитель отдела пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Че Хи. 

Метки: Северная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Ким Чен Ын призвал строителей достроить улицу Рёмен до Дня СолнцаКим Чен Ын призвал строителей достроить улицу Рёмен до Дня Солнца
02 февраля 2017, 12:30
Благодаря усилиям строителей построены жилые дома на 4600 с лишним семей
Президент Филиппин просит Китай помочь в борьбе с пиратамиПрезидент Филиппин просит Китай помочь в борьбе с пиратами
01 февраля 2017, 14:50
Пираты орудуют в пограничных водах Малайзии, Индонезии и Филиппин
Жертвой органов полиции Филиппин стал южнокорейский бизнесменЖертвой органов полиции Филиппин стал южнокорейский бизнесмен
31 января 2017, 19:10
На Филиппинах приостановлена антинаркотическая операция после инцидентом с иностранцем

Последние новости

В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушкиВ Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушки
сегодня, 00:00
33-летний житель города Большой Камень признался в совершении убийства
Китайская провинция Шаньдун расширяет сотрудничество с ТайванемКитайская провинция Шаньдун расширяет сотрудничество с Тайванем
вчера, 21:30
Но китайско-тайваньские отношения напряжены, так как КНР считает остров Тайвань своей территорией
Япония профинансирует постройки железных дорог в СШАЯпония профинансирует постройки железных дорог в США
вчера, 20:00
Проект был представлен на заседании правительства Японии

От первого лица

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 1
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+