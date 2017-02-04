Один из влиятельнейших политиков Северной Кореи смещён со своего поста

Сеул сообщил, что министр государственной безопасности КНДР Ким Вон Хон смещён со своего поста в связи с обвинениями в коррупции. Комментариев от властей Северной Кореи по этому поводу пока не поступало, сообщает ЕНВ.

Известно, что Ким Вон Хон стал министром госбезопасности в апреле 2012 года. До этого времени он возглавлял неформальный "регентский совет" в начале правления Ким Чен Ына. Также считается, что именно Вон Хон стоял за известным эпизодом ареста и казни дяди Ким Чен Ына, произошедшего в декабре 2013 года. Тогда того обвинили в коррупции, употреблении наркотиков и контрреволюционной деятельности.

Напомним, что в июле 2016 года по сообщениям правительства Южной Кореи в КНДР был казнён вице-премьер по вопросам образования Ким Ён Чжин. Тогда же на "перевоспитание" были отправлены глава министерства отношений с Южной Кореей Ким Ён Чхоль и заместитель отдела пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Че Хи.