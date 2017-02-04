Китайская провинция Шаньдун расширяет сотрудничество с Тайванем

За 2016 год провинциальная администрация санкционировало 111 проектов на общую сумму $1, 56 млрд., больше половины которых это реальные инвестиции из Тайваня - $1,12млрд., сообщает ЕНВ со ссылкой на Шаньдунскую провинциальную канцелярию по делам Тайваня.

Несмотря на напряжённые отношения КНР и Тайваня, между китайской провинцией Шаньдун и Тайванем продолжают расширяться торгово-экономические связи. Подобное сотрудничество способствует постоянному развитию таких сфер, как производство электроприборов, солнечная энергетика, создание новых материалов. Есть чему поучиться китайцам у своих островных собратьев в области финансирования, страхования, уходу за пожилыми людьми, экологии и даже в сельском хозяйстве, ну а культурные связи Тайваня с провинцией Шаньдун помогают в преодолении непонимания, возникшего между китайцами после прихода коммунистов к власти в Китае в середине ХХ века.

Напомним, что китайско-тайваньские отношения напряжены, так как КНР считает остров Тайвань своей территорией, однако фактически на Тайване существует собственное правительство Китайской Республики, бежавшее туда в 50-х годах ХХ века. Сложные взаимоотношения двух правительств объясняются нежеланием одних признать суверенитет и других отказаться от него. Несмотря на это, экономически Тайвань и Китай очень сильно связаны. На основе чего в перспективе может сложиться компромисс в торгово-экономической сфере.