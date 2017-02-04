Для снижения детской смертности в Приморье появится первый аппарат гипотермии

Неонатальный центр Приморского края оснастят новыми аппаратами гипотермии, а для улучшения работы аппаратов УЗИ приобретут современные датчики. Такое распоряжение дал губернатор Приморья Владимир Миклушевский на заседании администрации Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

"Это приоритетная задача, готовьте документы на бюджетную комиссию, закупим датчики за счет средств краевого бюджета", – поручил Владимир Миклушевский профильному департаменту.

Резкое понижение теплового обмена в результате быстрого понижения температуры тела у ребенка до минимальных значений чаще всего приводит к смерти ребенка. Чаще всего гипотермией страдают недоношенные дети либо дети, перенесшие травму при утробном развитии. Сказаться на ее развитии может и резкое колебание температуры в помещении, где находится новорожденный. При первых признаках гипотермии счет идет на минуты. Именно поэтому новый аппарат гипотермии сможет оказать огромную помощь в борьбе с этим состоянием.



Снижения младенческой смертности – важнейший вопрос, поднятый на первом в 2017 году заседании администрации. По сообщению директора департамента здравоохранения Андрея Кузьмина, показатель смертности, хоть и медленно, но продолжает снижаться. За 2016 год он снизился на 20%. Этому способствовали большие меры, предпринятые, в частности, согласно дорожной карте.



"Мы создали многопрофильную сеть медицинских учреждений, разделив ее на три уровня маршрутизации. К третьему, высшему уровню относятся перинатальный центр, центр оказания специализированных видов помощи, приморская краевая больница и краевая детская клиническая больница №1, на базе которой в июле 2016 года был открыт региональный неонатальный центр. Он обеспечивает регулярные выезды врачей в районы края, оказывая консультативную, диагностическую и лечебную помощь. В этой работе неонатальному центру неоценимую помощь оказывают реанимобили, активно работающие с прошлого года", – отметил руководитель департамента.



Директор приморского неонотального центра Андрей Выхрестюк отметил, что специально оборудованные автомобили, которые закрепляются за районными центрами, позволяют транспортировать младенцев из самых дальних районов края без риска для жизни и с наибольшей скоростью.



"Реанимобили превратили в палату интенсивной терапии, которая продолжается во время транспортировки. Специальные столы компенсируют тряску при движении, противопоказанную при некоторых состояниях. В прошлом году к нам в больницу был доставлен 351 ребенок, в том числе 102 малыша из Спасска–Дальнего, Дальнегорска, Дальнереченска, Пожарского района и других населенных пунктов Приморья. Всего за год реанимобили транспортировали 5648 человек, 1356 из них – мамы и малыши", – рассказал Андрей Выхрестбк.



Перинатальный центр, который был открыт в 2014 году, помог снизить проблему детской смертности. За все время здесь родились 6597 малышей. Это около трех тысяч родов в год. Но в 2016, по сравнению с 2015 врачи приняли на 300 родов меньше. В центре планируется создать систему информационно-аналитического отслеживания, которая будет вовремя реагировать на любые негативные изменения или последствия, что, в свою очередь, также позволит уменьшить смертность.



Большую роль, помимо прочего, сыграл и перинатальный консилиум, который вовремя отправлял матерей с пороками развития плода в специализированные учреждения, такие как Центр социальной поддержки матерей и сообщество "СМС Мама".



"Улучшена в Приморье и организация пренатальный диагностики. Восемь аппаратов УЗИ экспертного класса, приобретенные в 2014 году, работают в межрайонных центрах. Оснащение аппаратов новыми датчиками с высокой разрешающей способностью позволит повысить точность диагностики врожденных пороков плода, в первую очередь пороков сердца", – подчеркнул директор департамента здравоохранения.



Губернатор Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал то, что добиться огромных результатов в вопросе смертности детей до года можно лишь при комплексной поддержке всех сторон власти. "За последние годы нам удалось практически вдвое снизить показатель младенческой смертности: с 11,7 до 6,2 промилле на тысячу родившихся. Мы готовы и дальше делать все необходимое, дооснащать и ремонтировать лечебные учреждения. Планируем также построить второй перинатальный центр для северных территорий края с аналогичной мощностью, как у краевого центра", – подытожил он.