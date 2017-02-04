МЧС России сообщила о готовности Приморского края к весенним паводкам

На встрече правительственной комиссии по вопросам ликвидации тайфуна "Лайонрок" глава МЧС России доложил о готовности приморской системы защиты чрезвычайных ситуаций, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



Помимо прочего, Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил об интенсивных мерах правительства относительно ликвидации последствий тайфуна в Приморье.



"В результате ЧС в Приморье были подтоплены 170 населенных пунктов, это 11 тысяч домов, в которых проживают более 40 тысяч человек. В крае было разрушено более 540 километров дорог, 432 дома признаны непригодными для проживания. На ликвидацию последствий тайфуна из федерального и краевого бюджетов направлено 1,3 миллиарда рублей для оказания помощи 52 тысячам человек. Нам сегодня нужно решить, что еще необходимо сделать для завершения работ по ликвидации последствий ЧС в самый ближайший период", – сказал Юрий Трутнев.



Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что сейчас уже принимаются все меры для предотвращения ситуации прошлого года. Край готовится к ситуации весеннего паводка. Так, во всех муниципальных образованиях края проводятся определённые меры восстановления инженерной защиты, правильного функционирования водозаборов и полностью социальной инфраструктуры. Будет развиваться структура МЧС в Приморском крае, а также уже сейчас начинает поставляться новые технические средства.

"Уже налажены все связи с китайской стороны по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края. Хочу заверить жителей края, что территориальная система защиты в регионе подготовлена к весеннему половодью и оказанию помощи людям при резких изменениях погодных условий", - заявил Владимир Пучков.

"Вчера в Хасанском районе на боевое дежурство поставлена новая пожарно-спасательная часть, в ведении которой будет как территория муниципалитета, так и первый в России экологический тоннель" - комментирует ситуацию Юрий Трутнев.



Кроме того, по отдельному плану будет происходить преобразование систем космического слежения и прогнозирование опасных ситуаций на территории края.



Глава края Владимир Миклушевский выразил благодарность федеральному ведомству и правительству России за огромную помощь при предотвращении опасных ситуаций в Приморье и за подготовленные средства защиты. Он отметил, что основное внимание в это время уделяется отчистке рек и укрепление береговой зоны.



"Режим ЧС был введен на территории 27 из 34 муниципалитетов. Благодаря слаженной работе всех ведомств, мы смогли довольно быстро провести аварийно-восстановительные работы. Полностью последствия ЧС должны быть ликвидированы в срок до 31 сентября 2017 года. Работа по укреплению речной зоны почти окончена. Продолжаем восстанавливать дамбы и дополнительно укреплять гидротехнические сооружения для защиты населенных пунктов", – комментирует Владимир Миклушевский.



Напоминаем, что во время действия тайфуна "Лайонрок", который проходил в период август-сентябрь, были затоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч земель сельскохозяйственного значения. Отключались от электрического снабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом.