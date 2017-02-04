В Дальрыбвтузе выявлено 5 фактов получения взяток от студентов преподавателю

В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту совершения преподавателем ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" мелкого взяточничества следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выявлены дополнительные эпизоды преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество), сообщает ЕНВ.

Расследованием установлено, что преподаватель Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета в январе 2017 года, находясь в помещении вуза, лично получил от студентов денежные средства в размере от 1000-2000 рублей в качестве взяток за выставление отметок о сдаче экзамена.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.

В целях профилактики преступлений коррупционной направленности, искоренения причин коррупции, напоминаем общественности, что обо всех фактах коррупционного поведения должностных лиц образовательных учреждений необходимо информировать правоохранительные органы Российской Федерации.