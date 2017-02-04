Vostock Capital провела исследование инвестиционных проектов Дальнего Востока и Сибири

Команда Vostock Capital провела исследование крупнейших инвестиционных проектов в АПК Дальнего Востока и Сибири, в котором приняли участие руководители агрохолдингов, инициаторы инвестпроектов, ведущие поставщики оборудования и технологий, представители регуляторных органов – всего более 150 экспертов, сообщает ЕНВ.



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В исследовании Вы найдете:

список наиболее перспективных инвестиционных проектов АПК Дальнего Востока и Сибири

критерии выбора технологий и оборудования инициаторами инвестиционных проектов и агрохолдингов

перечень инновационных разработок, актуальных для развития сельского хозяйства регионов и многое другое

Напомним, самые важные аспекты развития АПК Дальнего Востока и Сибири будут детально обсуждаться 26-27 апреля 2017 г. во Владивостоке, на 2-ом ежегодном международном форуме "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017". На мероприятии будут представлены руководители крупнейших инвестиционных проектов и агрохолдингов, работающих или планирующих работать на Дальнем Востоке и в Сибири.





