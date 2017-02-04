Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

03 февраля 2017, 12:00
Vostock Capital провела исследование инвестиционных проектов Дальнего Востока и Сибири

Vostock Capital провела исследование инвестиционных проектов Дальнего Востока и Сибири

Копию отчета об инвестиционном потенциале Дальнего Востока и Сибири можно получить бесплатно

Команда Vostock Capital провела исследование крупнейших инвестиционных проектов в АПК Дальнего Востока и Сибири, в котором приняли участие руководители агрохолдингов, инициаторы инвестпроектов, ведущие поставщики оборудования и технологий, представители регуляторных органов – всего более 150 экспертов, сообщает ЕНВ. 

Запросите бесплатную копию данного исследования, пройдя по ссылке

Используйте код: НовостиВЛ

В исследовании Вы найдете:

  • список наиболее перспективных инвестиционных проектов АПК Дальнего Востока и Сибири
  • критерии выбора технологий и оборудования инициаторами инвестиционных проектов и агрохолдингов
  • перечень инновационных разработок, актуальных для развития сельского хозяйства регионов и многое другое

Напомним, самые важные аспекты развития АПК Дальнего Востока и Сибири будут детально обсуждаться 26-27 апреля 2017 г. во Владивостоке, на 2-ом ежегодном международном форуме "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017". На мероприятии будут представлены руководители крупнейших инвестиционных проектов и агрохолдингов, работающих или планирующих работать на Дальнем Востоке и в Сибири.


Метки: Vostock Capital, АПК

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Морские экскурсии станут толчком к развитию туризма в Приморском краеМорские экскурсии станут толчком к развитию туризма в Приморском крае
02 февраля 2017, 18:30
Для развития отрасли морского туризма необходимо создание и утверждение карт туристических маршрутов
Недостроенный Hyatt выставят на продажу 8 июняНедостроенный Hyatt выставят на продажу 8 июня
02 февраля 2017, 15:00
Продажей гостиничного комплекса на мысе Бурный будет заниматься Российский аукционный дом
"Домостроительный комбинат Приморье" построит завод ЖБИ по производству домокомплектов"Домостроительный комбинат Приморье" построит завод ЖБИ по производству домокомплектов
02 февраля 2017, 12:50
Площадь будущего завода и сооружений составит 12 500 квадратных метров

Последние новости

В Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушкиВ Приморье сотрудники уголовного розыска раскрыли совершенное в 2013 году убийство 16-летней девушки
сегодня, 00:00
33-летний житель города Большой Камень признался в совершении убийства
Один из влиятельнейших политиков Северной Кореи смещён со своего постаОдин из влиятельнейших политиков Северной Кореи смещён со своего поста
вчера, 22:00
Министр смещён со своего поста в связи с обвинениями в коррупции
Китайская провинция Шаньдун расширяет сотрудничество с ТайванемКитайская провинция Шаньдун расширяет сотрудничество с Тайванем
вчера, 21:30
Но китайско-тайваньские отношения напряжены, так как КНР считает остров Тайвань своей территорией

От первого лица

Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 1
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+