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Политика

03 февраля 2017, 00:00
Второе уголовное дело возбуждено в отношении главы Дальнегорска

Второе уголовное дело возбуждено в отношении главы Дальнегорска

Лично и через доверенных лиц участвовал в управлении компании осуществляющей коммерческую деятельность

В Приморском крае возбуждено еще одно уголовное дело в отношении главы администрации Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), сообщает ЕНВ со ссылккой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период времени с ноября 2013 по декабрь 2015 года подозреваемый вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО "Автобаза №7", осуществляющей коммерческую деятельность.

Оказывал в силу занимаемого положения покровительство, которое выражалось в создании выгодных условий для заключения с администрацией Далнегорского городского округа договоров, контрактов, что позволило коммерческому предприятию беспрепятственно одерживать победы на проводимых администрацией конкурсах, в том числе по заключению контракта "На оказание услуг по уборке свежевыпавшего снега на территории г. Дальнегорска в 2016 году" на общую сумму свыше 2 млн. 200 тыс рублей.

Расследование уголовного продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Российской Федерации по Приморскому краю.

Напомним, Игоря Сахуту арестовали в конце прошлого года по делу о покупке квартир для переселенцев из ветхого жилья по завышенным ценам. Сейчас он находится в СИЗО. В мэрии настаивают на невиновности главы и открытости данных о покупке квартир. Администрацию Дальнегорска временно возглавил первый замглавы Виктор Колосков.

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Метки: Дальнегорск, мэр, СКР, Справедливая Россия

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