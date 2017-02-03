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Общество

03 февраля 2017, 06:00
Находкинские таможенники задержали 8 контейнеров санкционного товара

Находкинские таможенники задержали 8 контейнеров спортивного питания

Товар стоимостью более 120 миллионов рублей был конфискован

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинской таможни установлено, что летом 2016 года в адрес находкинской компании из Республики Корея были ввезены 8 контейнеров с товаром, заявленным таможенному органу как стеариновая кислота, используемая для производства пластмасс и каучука, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.

При проведении проверки и вскрытии контейнеров установлено, что в них находится порошкообразное спортивное питание в различной упаковке, попадающее под запрет ввоза, установленный в отношении продукции производства США, стран Европейского союза и ряда иных государств, принявших решение о введении в отношении Российской Федерации экономических санкций.

Товар весом 94 тонны стоимостью более 120 миллионов рублей, был арестован и изъят.

В результате недостоверного декларирования спортивного питания под видом стеариновой кислоты, представитель данной фирмы уклонился от уплаты таможенных платежей в размере более 20 миллионов рублей. По факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенного в особо крупном размере, таможней возбуждено уголовное дело по в отношении жителя Находки. За данное преступное деяние Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Вместе с тем, Находкинский городской суд признал виновной компанию из Находки, в адрес которой был ввезен товар, в совершении административных правонарушений назначил наказание в виде конфискации спортивного питания.

Метки: санкционные товары, спортивное питание, таможня

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