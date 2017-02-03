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02 февраля 2017, 21:00
Мини-ТЭЦ "Центральная"

Минэнерго оценило работу мини-ТЭЦ на острове Русский

Энергосистема островной территории построена с высоким запасом надежности

Министерство энергетики РФ проинспектировало работу мини-ТЭЦ на о. Русский в ходе осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. Ранее во Владивостоке состоялось совещание по вопросам обеспечения надежного электроснабжения потребителей Приморского края и бесперебойного функционирования объектов электроэнергетики по итогам прохождения тайфуна "Лайонрок", сообщает ЕНВ.

Делегация ведомства осмотрела мини-ТЭЦ "Центральная" и мини-ТЭЦ "Океанариум", которые являются частью энергетического кластера островной территории, созданного АО "ДВЭУК" в рамках подготовки г. Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012. Всего на о. Русский были построены три мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями.

С докладом о состоянии энергетической инфраструктуры островной территории выступил начальник цеха АО "ДВЭУК" по эксплуатации энергообъектов о. Русский Александр Тычинин. Он сообщил, что островные мини-ТЭЦ работают в штатном режиме, обеспечивая надежное энергоснабжение кампуса Дальневосточного федерального университета, Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум", а также объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

"Сейчас в работе три газотурбинных установки, которые вырабатывают порядка 11 мегаватт электроэнергии для нужд острова, еще 9 мегаватт поставляются с мини-ТЭЦ на материковую часть Владивостока в энергосистему Приморского края", – отметил Александр Тычинин.

По его словам, энергосистема островной территории построена с высоким запасом надежности, поэтому во время и после прохождения тайфуна "Лайонрок" на о. Русский не было зафиксировано нарушений в энергоснабжении потребителей, в том числе при проведении Восточного экономического форума.

Накануне во Владивостоке заместитель министра энергетики РФ, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросам обеспечения надежного электроснабжения потребителей Приморского края и бесперебойного функционирования объектов электроэнергетики, пострадавших при прохождении в сентябре 2016 года тайфуна "Лайонрок".

На совещании была рассмотрена текущая режимно-балансовая ситуация в энергосистеме Дальневосточного федерального округа, заслушаны доклады представителей администрации Приморского края и электросетевых организаций о функционировании объектов электроэнергетики при прохождении осенне-зимнего периода, о ходе работы по выполнению утвержденных графиков доведения энергообъектов до их нормативного состояния и разработке планов мероприятий по подготовке к предстоящему паводковому периоду 2017 года.

В августе-сентябре 2016 года на территории Приморья пострадали объекты электроэнергетики и происходили аварийные отключения в зонах ответственности энергокомпаний, ряда территориальных сетевых организаций из-за подмыва и падения/наклона опор линий электропередачи, обрыва проводов, коротких замыканий.

"Энергокомпаниям во взаимодействии с органами исполнительной власти и муниципальными образованиями Приморского края необходимо продолжить реализацию мероприятий по обеспечению нормативного состояния и бесперебойного функционирования объектов электроэнергетики в строгом соответствии с утвержденными графиками, обеспечить особый контроль за надежным электроснабжением потребителей. Ситуация остается на особом контроле Минэнерго России и федерального штаба", – подчеркнул по итогам совещания Андрей Черезов.

Метки: ДВУЭК, Русский остров

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