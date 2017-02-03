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Китай

02 февраля 2017, 20:00
Китай добился прогресса в областях энергоэффективности и экологически чистой энергии в 2016 году

Китай добился прогресса в областях энергоэффективности и экологически чистой энергии в 2016 году

Китайская промышленность постепенно отказывается от угля

Потребление энергии на единицу ВВП снизилось на 5% в 2016 году, по данным Национального бюро статистики. Хорошим началом будет уменьшение цифры по меньшей мере на 15% к 2020 году, сообщает ЕНВ.

Экологически чистая энергия, в том числе гидроэнергетики, ветровой энергии и природного газа, составила 19,5% от общего объема потребления энергии в Китае в прошлом году, по сравнению с 17,9% в 2015 году.

Уголь составил 64% от общего объема потребления в 2016 году, при этом его доля будет сокращена до 58% или менее к концу 2020 года.

Отметим, что толчком для эффективной, энергетически чистой энергии частично послужило ухудшение состояния окружающей среды в Китае.

 

Метки: ГАЗ, гидроэнергетика

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