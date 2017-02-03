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Экономика

02 февраля 2017, 18:30
Морские экскурсии станут толчком к развитию туризма в Приморском крае

Морские экскурсии станут толчком к развитию туризма в Приморском крае

Для развития отрасли морского туризма необходимо создание и утверждение карт туристических маршрутов

Экскурсии по прибрежным акваториям Приморья станут мощным драйвером для развития приморского туризма, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Перспективы развития данной отрасли региона очевидны – почти 38 тысяч маломерных судов зарегистрировано в Приморье на данный момент. Президент федерации водно-моторного спорта Юрий Рябко неоднократно заявлял о необходимости внесения корректив в законодательство для этой области туризма. Чуть ли не самым важным шагом к развитию морского туризма в 2016 году стало постановления правительства. Теперь появилась возможность лицензировать деятельность туристических фирм для перевозки пассажиров маломерными судами.

По словам президента федерации лицензирование перевозок - лишь первый шаг к развитию туризма. Более важно также создание соответствующей инфраструктуры под маломерные суда. Под инфраструктурой понимается не только строительство и реконструкция пирсов, а также посадочных мест для пассажиров. Для более глубокого и продуктивного развития необходимо утверждение карт маршрутов, конструкция сети билетных касс с местами отдыха и разработка новейших продуктов туризма.

"Так, например, в рамках подготовки к ВЭФ-2017 резидентами Свободного порта разработана концепция регулярных морских перевозок маломерным морским транспортом, соединяющих материк и островную территорию, предложена концепция размещения билетных касс и реализация уникального аттракциона с использованием автобуса-амфибии. Амфибия способна передвигаться по суше и воде без пересадок с соблюдением максимальной безопасности для пассажиров и будет интересна не только гостям, но и жителям края. Однако, для благополучного и интенсивного развития новой для края отрасли необходимо постоянное взаимодействия бизнеса, региональных и муниципальных органов. Еще многое необходимо сделать. В том числе и в части, касающейся обновления актов регионального законодательства. Для успешного запуска аттракциона-амфибии еще необходимо внести изменения в Порядок регистрации и учета аттракционов в Приморском крае, поскольку ранее аттракционов такого уровня ни в регионе, ни в России не регистрировалось", – сообщает Юрий Рябко.

Президент федерации водно-моторного спорта также подчеркнул, что интенсивное развитие будет происходить лишь с социально-экономическим развитием Свободного порта Владивосток. Это позволит решать многие задачи в разных аспектах на всех уровнях государственного  управления. Яркий тому пример, действия администрации, направленные на улучшения показателей морского туризма в спортивной сфере. Так, это позволило с региональных спортивных соревнований вырасти до международных по аквабайкам.

"Всесторонняя поддержка Администрации Приморского края в реализации проектов, связанных с развитием маломерного морского туризма, позволит также продемонстрировать благоприятный инвестиционный климат потенциальным и действующим инвесторам Свободного порта Владивостока, повысить уровень оценки резиденционного имиджа проекта, как места комфортного проживания, пребывания и ведения бизнеса", – рассказал Юрий Рябко.

На данный момент федеральным законом предусмотрено разделения таких понятий как прогулочное судно и судно для спортивной деятельности. Сообщается, что законодательно закреплено понятие маломерного судна, как судна, длина которого не превышает 20 метров и общее количество людей на нем не должно быть больше 12 человек. Для того, чтобы его владелец мог проводить морские экскурсии, необходимо иметь специальные документы, которые будут подтверждать лицензирование этой деятельности. Кроме того, на каждом маломерном судне должен находиться список определенных документов, среди которых судовой билет и список членов экипажа.

Также, маломерное судно, даже без наличия Пассажирского свидетельства и других документов, предусмотренных как обязательных для пассажирских судов может быть использовано в качестве транспортного средства для перевозки пассажиров морским путем при выполнении вышеперечисленных обязательств.

"К сожалению, необходимо отметить, что частый незаконный отказ в выдачи соответствующей лицензии из-за отсутствия пассажирского свидетельства на маломерном судне, является хоть и разрешимой, но не единственной проблемой для владельцев маломерного флота в его коммерческой эксплуатации. Но, как говорится, шаг за шагом", - комментирует ситуацию член президиума дальневосточного отделения Ассоциации юристов России Виктор Помелов.

Напомним вам, что в регионе неоднократно поднимали тему нормативно-правового совершенствования отрасли, в том числе и на Морском форуме и всероссийском Тихоокеанском туристическом форуме.

"Море – одна из наших основных сильных сторон на пути привлечения туристов в регион. И этим ресурсом мы должны грамотно пользоваться. Сейчас в Приморском крае зарегистрировано 38 тысяч маломерных судов. Но еще несколько месяцев тому назад их собственники не имели возможности получения лицензии на организации перевозок. Эти изменения станут серьезным дополнительным стимулом для развития туристической отрасли, позволят выйти из тени целому сектору малого предпринимательства в области туризма, в частности, осуществления морских экскурсий", – рассказал директор департамента туризма Константин Шестаков.

Метки: морской туризм

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