В Японии обсуждается молчание Синдзо Абэ на инициативу Трампа о запрете въезда беженцев

Синдзо Абэ, премьер-министр японского правительства, никак не реагирует на недавний запрет въезда на территорию США мусульман из нескольких стран Ближнего Востока и Африки. Это вызывает определенные вопросы у политических скептиков в стране, сообщает ЕНВ.

"Пока мы тщательно соблюдаем меры иммиграционного контроля, осуществляемых в США, я хотел бы воздержаться от комментариев на этот раз", – заявил Синдзо Абэ на заседании Комитета верхней палаты по бюджетной политике 31 января.

Заметен контраст в реакции японского главы правительства и европейских лидеров. Так канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что указ президента Трампа "идет вразрез с нормами международного права по поддержке беженцев". Также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подвергла данный указ критике, сказав: "Мы не согласны с таким подходом".

Как передаёт японская газета Asahi Shinbun, подобное игнорирование важного для международной системы отношений закона может быть связано с встречей Абэ и Трампа, которая запланирована на 10 февраля.

Примечательно, что Япония, оставаясь страной западного политического блока, не отказывается от своей традиционно жесткой миграционной политики. Так, из 7586 человек, обратившихся с просьбой получения статуса беженца, в Японии этот статус получили только 27.

"Традиции в японской политике и обществе, как и в любой восточной культуре, играют первостепенную роль, – комментируют ситуацию ведущий политолог Приморья, эксперт в области международных отношений Наталья Коломейцева. – Абэ, являясь традиционным харизматичным политиком не станет идти себе же наперекор, видя, что никаких рейтинговых очков от своих избирателей он не получит. Более того, смена решений будет для Абэ опасна. Допускаю, что эту ситуацию раскачивает оппозиция. В Японии распространенно мнение, что нынешний премьер "уже засиделся", хотя на своем высшем посту он всего пять лет. Но на фоне последних премьер-министров – это действительно внушительный срок, поэтому либерально настроенные круги до недавнего времени подогреваемые финансовой и консультативной поддержкой со стороны прежней администрации Президента США и по сей день очень активны", - заключила эксперт.

Напомним, что Дональд Трамп назвал Японию страной, которая ведёт несправедливую торговую политику с США. Также, он неоднократно заявлял, что Япония должна либо содержать американских военных на своей территории самостоятельно, либо заботиться о своей безопасности лично. В таких условиях становится понятно, почему Абэ не желает раздражать Трампа.

Пока Абэ и японское правительство готовятся к проведению встречи в Вашингтоне, многие жители Японии, в том числе и японская оппозиция, обеспокоены планами Трампа и его администрации касательно отношений с Японией. Для японской оппозиции неудобное молчание Абэ служит поводом для критики правительства в целом. Так, лидер оппозиционной демократической партии Хироси Огуши, сказал: "Указ (о запрете въезда в США граждан ряда стран, - прим. авт.) далек от прав человека, свободы, равенства и общечеловеческих ценностей. В то время как мировые лидеры критикуют его, для Японии будет неправильным шагом воздержаться от комментариев". Его коллега, генеральный секретарь Социал-демократической партии Сейджи Маташи, также сделал заявление: "Абэ ничего не сказал об этом указе во время телефонного разговора с Трампом (состоялся 28 января 2017 года, - прим. авт.) Так что мы спросим его об этом на заседании парламента, и возможно он станет более лояльным к вопросу приёма беженцев".