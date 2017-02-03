Во Владивостоке выявлено 145 килограммов рыбы сомнительного качества

Полицейские и инспекторы Россельхознадзора на популярной у владивостокцев оптово-розничной торговой базе, где можно приобрести продукцию по более низкой, чем в магазине, цене, обнаружили 145 килограммов рыбной продукции сомнительного качества, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

В ходе проведения мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по г. Владивостоку и инспекторы Россельхознадзора в одном из рыбных павильонов по адресу: ул. Бородинская 26, обнаружили продукцию неустановленного качества и безопасности, которая может представлять реальную угрозу здоровью покупателей.

Куски рыбы были упакованы в белые пропиленовые мешки с нанесенными вручную надписями черного цвета, о том, что это рыба. По внешнему виду рыбопродукция напоминала белорыбицу – палтус, треску и т. д., но каких именно пород рыба, - понять было очень сложно. Маркировка изготовителя на мешках отсутствовала, как и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие, что эта продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу и не таит в себе угрозы для здоровья потребителей. Всего было обнаружено 7 мешков весом 145 килограммов.

Сразу же после обнаружения потенциально небезопасная рыбопродукция была изъята и помещена на изолированное хранение. По результатам административного производства компания-продавец признана виновной в нарушении требований ветеринарного законодательства. Сомнительную продукцию предписано утилизировать либо уничтожить.

Стоить отметить, что оптово-розничная торговая база по ул. Бородинской не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных и надзорных органов. Так, в 2015 и 2016 годах на территории базы фиксировались случаи реализации крупных партий некачественной и опасной для здоровья икры. Проведенные тогда Приморской межобластной ветеринарной лабораторией исследования показали, что в 1,8 тонны соленой икры минтая и нерки бактериальная обсемененность была превышена в 30 раз, присутствовали бактерии группы кишечной палочки. Также из продажи неоднократно исключались партии краба, лососёвой икры, креветки с многократными превышениями бактериальной обсемененности, ртути, кишечной палочкой.