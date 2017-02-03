Житель Приморья занимался незаконной охотой на животных и птиц

Постановлением Партизанского районного суда Приморского края установлен факт виновности местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена), сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру края.

В период с июня 2011 года по апрель 2012 года на территориях охотничьих угодий Лазовского и Партизанского муниципальных районов края, в пределах обитания особей животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и находящихся под угрозой исчезновения, фигурант с неустановленными лицами производили охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена.

В результате незаконных действий погибли животные, среди которых были 6 особей амурского тигра, гималайские и бурые медведи и др., чем причинен ущерб животному миру в размере 9 млн. 351 тыс. рублей.

"Такую крупную сумму ущерба, 9 миллионов рублей, нанесенного окружающей среде в результате незаконной охоты, браконьер в Приморье заплатит впервые. И в этом смысле решение, принятое Приморском краевым судом, войдет в историю придоохранного законодательства. Но и ведь и размах совершённого преступления огромен: природа потеряла 6 тигров и множество других диких животных. Так что в деле были все правовые основания для взыскания ущерба с виновного лица, и важно, что судебной коллегией по гражданским делам они были учтены. Только неотвратимость наказания может остановить браконьерство и сохранить редкие виды", – говорит старший специалист по правовому обеспечению проектов Амурского филиала WWF России Ольга Жеребкина.

Продукцию незаконной охоты в последующем обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов в рефрижераторных контейнерах на территории города Находки.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города Находки обратился в суд с исковым заявлением к охотнику о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Решением Находкинского городского суда в удовлетворении исковых требований прокурора было отказано. Однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению прокурора отменила данное решение суда первой инстанции.

Исследовав в суде апелляционной инстанции материалы уголовного дела, суд пришел к выводу об обоснованности доводов прокурора. Определением краевого суда от 1 февраля 2017 г. исковые требования к гр-ну Р. о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры края.

Россия уделяет пристальное внимание охране окружающей среды путем создания особо охраняемых природных территорий, совершенствуя законодательство и финансируя контролирующие природоохранные структуры. Российское законодательство стоит на защите амурского тигра и дальневосточного леопарда. С июля 2013 года установлена уголовная ответственность не только за незаконную охоту, но и за приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

"Самое главное, что судебное решение состоялось. Показательно, что наказание в виде материального возмещение ущерба природе назначено по преступлению, которое было совершено до изменения законодательства. Произойди это сейчас, было бы все по-другому и не пришлось бы так долго доказывать вину. Тем не менее, внесение изменений требуют и существующие статьи уголовного кодекса. И мы, вместе с партнерами, работаем над этим. В частности, в том числе для увеличения сроков давности, необходим перевод преступлений по ст.258.1 УК РФ в категорию преступлений средней тяжести. Порой наказание рублем гораздо эффективнее, чем наказание в виде лишения свободы на незначительные сроки", – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.