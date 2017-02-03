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Фоторепортажи

02 февраля 2017, 16:50
В конце января в КНДР прошли тактические военные учения
В конце января в КНДР прошли тактические военные учения
В конце января в КНДР прошли тактические военные учения
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В конце января в КНДР прошли тактические военные учения

Учения проходили под поддержкой авиации для переправы танкового и броневого пехотного полка в зимнее время

Председатель Госсовета КНДР, Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын руководил тактическими военными учениями усиленного танкового и броневого пехотного полка для переправы, нападения в зимнее время, сообщает ЕНВ.

Цель тактических военных учений – освоить совместное действие и способ боевого действия для того, чтобы под поддержкой авиации уничтожить врагов, срочно перешедших на оборону, проводя форсированную переправу и преследующий бой таковых и броневых пехотных подразделений. И тем самым определить действительность плана оперативного боя и более совершенствовать боеготовность.

Ким Чен Ын в наблюдательном пункте принял доклад командира первого танкового и броневого пехотного полка при 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су, и отдал приказ начать военные учения.

Проведена военно-инженерная разведка. Военнослужащие, быстро форсировавшие ледяную реку, после внезапного нападения и взятия доминирующие высоты, находящиеся на противоположном береге, маневрировали к центру. Средства огневого удара, которыми оборудует полк, нанесли удар базе "врагов".

Вооруженные вертолеты, принявшие позывной сигнал огневой поддержки полка, совершили беспощадное воздушное нападение на цели.

Звуки взрыва льдов места переправы танкового ныряния, места переправы на воде бронемашины и места переправы плавающего моста сотрясли небо и землю.

Места переправы были превращены в тигель с расплавленным железом, и форсировавшие реку танки и бронемашины стремительной атакой разломали линию обороны "врагов" и ожесточенно преследовали бегущих врагов.

Ким Чен Ын высоко оценил военные учения, и отметил, что в соответствии с характеристикой физической географии и метеорологического климата нашей страны КНА впереди должна еще больше организовать и проводить интенсивные военные учения, близкие к настоящему бою как сегодня, по сезонам и независимо от дни, ночи и климата. Тем самым непрерывно изучать и совершенствовать методы ведения боя, и накопить богатый опыт боя. Все танковые и броневые вооруженные силы КНА должны надежно подготовиться к самостоятельному и активному выполнению любых оперативных боевых задачей, и одним духом преодолеть горы, болота и реки и молниеносно уничтожить врагов.

Главнокомандующий КНА подчеркнул, что военнослужащие КНА должны всегда хранить в душе, что свой путь тренировки соединяется с парадной площадью объединения Родины и в укреплении оружия есть светлое будущее победоносного шествия нашей революции и социалистической Родины. И по требованию партийного курса революции учений должны раздувать мощное пламя учений, как в дни борьбы в горах Пэкту.

Метки: Северная Корея, учения

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