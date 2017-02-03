Ким Чен Ын призвал строителей достроить улицу Рёмен до Дня Солнца

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проинспектировал стройку улицы Рёмён. Призвал всех участников строительства улицы, чтобы непременно завершили строительство улицы до Дня Солнца и тем самым продемонстрировать всю полноту могущества и государственной мощичучхейской Кореи, сообщает ЕНВ.

"За короткий срок, не менее чем за один год, улица Рёмён ясно показывает свой величественный облик, создаются легендарные темпы строительства благодаря усилиям строителей улицы Рёмён, которые быстрыми темпами совершают скачок вперед с целью реализовать грандиозный замысел партии остроительстве пламенной самоотверженной и упорной практикой", - сказал, любуясь видом воздвигнувшихся архитектурных построек, Ким Чен Ын.

Перед видом с птичьего полета и макетом улицы Высший руководитель ознакомился с положением дел при строительстве. Он дал ценные советы для завершения строительства этой улицы.

Стройка улицы Рёмён, по его словам, является участком ударного труда, показывающим непобедимый дух социалистической Кореи, мощной поступью продвигающейся вперед вместе с эпохой Трудовой партии. Он обратился с горячим призывом ко всем строителям встать горой на окончательныйнаступательный бой, мощно устремиться по дороге финиша и тем самым непременно завершить строительство улицы Рёмён до Дня Солнца.

Благодаря усилиям строителей улицы Рёмён, которые быстрыми темпами совершают скачок вперед с целью реализовать грандиозный замысел Трудовой партии Кореи о строительстве пламенной самоотверженной и упорной практикой, были достигнуты блестящие успехи: на 25 января построены жилые дома на 4600 с лишним семей, закончили строительство 80% из общего объема строительных работ.