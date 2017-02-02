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Общество

02 февраля 2017, 09:00
Во Владивостоке обнаружили 6 тонн просроченной сахалинской кукумарии

Во Владивостоке обнаружили 6 тонн просроченной сахалинской кукумарии

Срок годности которой составляет всего 3 месяца и истёк 21 декабря 2016 года

Обнаруженные на одном из холодильных складов 6 тонн кукумарии, срок годности которой истёк ещё в декабре прошлого года, в зависимости от результатов лабораторных исследований, будут утилизированы либо уничтожены, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Так, сотрудниками отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Владивостоку (Первомайский район) в рамках оперативно-розыскной деятельности был осмотрен один из складов холодильного хранения, расположенный неподалёку от Владивостокского морского рыбного порта. Основанием к проведению оперативных мероприятий, в которых участвовали и инспекторы Россельхознадзора, послужила информация о возможном нахождении на этом складе опасной пищевой продукции, реализация которой могла стать причиной массовых отравлений и заболеваний граждан.

В ходе осмотра холодильного склада полицейскими и инспекторами Россельхознадзора обнаружено 5,9 тонны мороженой кукумарии, принадлежащей сахалинскому предприятию, срок годности которой составляет всего 3 месяца и истёк 21 декабря прошлого года. Причём в ходе административного разбирательства от представителя компании-нарушителя поступило ходатайство об освобождении от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения. По мнению инспекторов Россельхознадзора, это свидетельствует о недопонимании руководством компании того, какую угрозу здоровью потребителей могла нести просроченная продукция в случае её поступления в свободную реализацию.

В настоящее время в отношении сахалинского предприятия Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. От партии кукумарии отобраны пробы и направлены на исследования в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора. По результатам исследований будет принято решение о дальнейшей судьбе просроченной морепродукции – утилизация либо уничтожение.

По информации инспекторов Россельхознадзора, кукумария традиционно пользуется популярностью у дальневосточников. Кукумарию добавляют в салаты, горячие и холодные закуски, подают как самостоятельное блюдо. Причём,на Дальнем Востоке очень много промышленных предприятий, выпускающих широкий ассортимент готовых салатов, в которых используется этот питательный и полезный для здоровья морепродукт.

Метки: кукумария, просрочка

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