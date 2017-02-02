Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз в Россию санкционной продукции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав пот­ре­би­те­лей и бла­го­по­лу­чия человека разработала законопроект, согласно которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании запрещённых к ввозу в РФ товаров, сообщает ЕНВ.

"Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой", - говорится в проекте который опубликован на портале проектов нормативных актов.

Российское продовольственное эмбарго — это запрет ввоза в Россию с 2014 года "отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившееся к такому решению".