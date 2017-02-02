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Стиль жизни

01 февраля 2017, 21:40
Владимир Галузин

Творческая встреча с Владимиром Галузиным пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра

Представит публике выдающегося тенора современности Лариса Дядькова

В Малом зале Приморской сцены Мариинского театра 11 февраля, состоится уникальное событие – творческая встреча народного артиста России Владимира Галузина с приморской публикой, сообщает ЕНВ.

Владимир Галузин – солист Мариинского театра, один из ведущих драматических теноров мира, обладающий великолепным голосом и огромным артистическим дарованием. Выступающий на ведущих мировых сценах артист очень редко даёт интервью и почти не общается с прессой. В феврале у зрителей Дальнего Востока есть беспрецедентная возможность пообщаться с артистом, задать интересующие вопросы о творчестве и предстоящих проектах певца, и, конечно же, о выступлении в премьерных показах оперы Сергея Прокофьева "Игрок" 9 и 12 февраля на Приморской сцене Мариинского театра, где Владимир Галузин исполнит свою коронную партию – учителя Алексея, азартного игрока в рулетку.

Представит публике выдающегося тенора современности народная артистка России, руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Лариса Дядькова. Участие во встрече примет также супруга певца Наталия Тимченко, выступавшая во Владивостоке с партиями Татьяны в опере "Евгений Онегин" и Недды в опере "Паяцы". В рамках визита в столицу Приморья в этом году Наталия Тимченко исполнит партию Полины, возлюбленной учителя Алексея, в опере Сергея Прокофьева "Игрок" 9 и 12 февраля.

Метки: Мариинский театр

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