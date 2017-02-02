Стали известны варианты названия для китайской национальной миссии на Марс

В окончательном варианте с названием китайской марсианской миссией определятся к 24 апреля, т.е. к китайскому дню космонавтики, сообщает ЕНВ со ссылкой на Центр программы по исследованию Луны и космической программы при Госуправлении оборонной науки, техники и промышленности КНР.

Всего в списке предполагаемых наименований 8 вариантов. Они были отобраны из 35,9 тысяч предложений, которые присылали руководителям китайской марсианской программы со всего мира. Список фаворитов выглядит следующим образом: "Фэнхуан" (Феникс), "Тяньвэнь" (Вопросы к небу), "Хосин" (Марс), "Тэнлун" (Взлетающий дракон), "Цилинь" (мифическое существо Цилинь), "Чжуцюэ" (Красная птица из китайской мифологии), "Чжуймэн" (В погоне за мечтой) и "Фэнсян" (Летящий феникс). Эти названия были отобраны на основании оценок жюри и голосования интернет-пользователей. В окончательном варианте с названием китайской Марсианской миссией определятся к 24 апреля.

Китайский зонд должен будет отправиться к красной планете и сесть на её поверхность в 2020 году. Также в ноябре того же года состоится запуск на Луну 8-тонного аппарата Chang'e 5 с целью сбора образцов грунта.

Космические амбиции Китая и его перспективы в космической отрасли оценивают положительно европейские коллеги из Европейского космического агентства. Так, глава управления по координации программ ЕКА Фабио Фавата сказала, что "Китай очень быстро превращается в одну из ведущих космических держав".

Справка: Космическая программа Китая была запущена в 1956 году. Наличие трёх собственных космодромов, несколько десятков научных и производственных предприятий космической отрасли, осуществление Китаем пусковых услуг для стран и организаций и обладание возможностью пилотируемого полёта в космос делают Китай третьей державой по уровню развития космических технологий.