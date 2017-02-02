Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

01 февраля 2017, 20:20
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы

Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы

Мост на остров Русский украсит банкноту номиналом в две тысячи рублей

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, которые поступят в обращение в конце года, сообщает ЕНВ.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.

Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн. человек, и определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала "Россия 1".

Метки: Банка России

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморское соединение ПВО отмечает 60-летний юбилейПриморское соединение ПВО отмечает 60-летний юбилей
вчера, 13:20
В состав соединения входят зенитные ракетные и радиотехнические полки
Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к вакцинации против гриппаИсследование: Отношение жителей Дальнего Востока к вакцинации против гриппа
31 января 2017, 21:00
Только 12% дальневосточников считают прививки от гриппа полезными
Приморская общественность вступила в переписку с полпредомПриморская общественность вступила в переписку с полпредом
31 января 2017, 09:00
Одним из таких недостатков системы лесопользования в крае сегодня являются участившиеся случаи отсутствия дров у населения для отопления жилья

Последние новости

Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз в Россию санкционной продукцииРоспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз в Россию санкционной продукции
сегодня, 00:00
Во всех случаях предусматривается также возможность конфискации санкционной продукции
Творческая встреча с Владимиром Галузиным пройдёт на Приморской сцене Мариинского театраТворческая встреча с Владимиром Галузиным пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра
вчера, 21:40
Представит публике выдающегося тенора современности Лариса Дядькова
Стали известны варианты названия для китайской национальной миссии на МарсСтали известны варианты названия для китайской национальной миссии на Марс
вчера, 21:00
Китайский зонд должен будет отправиться к красной планете и сесть на её поверхность в 2020 году

От первого лица

Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 1
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+