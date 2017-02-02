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В мире

01 февраля 2017, 14:50
Президент Филиппин просит Китай помочь в борьбе с пиратами

Президент Филиппин просит Китай помочь в борьбе с пиратами

Пираты орудуют в пограничных водах Малайзии, Индонезии и Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте, получивший у своего народа прозвище "каратель" за стремление бороться с преступностью крайними мерами, попросил КНР о помощи в борьбе с пиратами, сообщает ЕНВ со ссылкой на Agence France-Presse.

 "Я также спросил у властей КНР, могли бы они организовать патрулирование международных вод без захода в территориальные воды близлежащих государств", — сказал Дутерте. Также он напомнил о ситуации 2009 года, когда Китай направил свои корабли в Аденский залив для защиты китайских кораблей от пиратов из Сомали. Однако, как подчеркнул Дутерте, речь идёт вовсе не о военных кораблях: "Я сказал, что для патрулирования было бы достаточно катеров береговой охраны".

Боевики из организации "Абу Сайяф" (деятельность запрещена в РФ) орудуют в пограничных водах Малайзии, Индонезии и Филиппин с начала прошлого года, их основная цель – похищение моряков с целью выкупа и грабёж торговых судов. Не брезгуют они и контрабандой, что вредит торговле и экономике близлежащих островных государств. Также данная организация с 2014 года сотрудничает с другой известной террористической организацией ИГИЛ (деятельность запрещена в РФ).

Ранее пираты уже захватывали судно, на котором находились граждане России. Это произошло в ноябре прошлого года, и тогда пираты забрали в заложники троих россиян: капитана судна Saronic Breeze, механика и повара, после чего покинули судно. Как сообщало МИД России, 23 декабря пленники были освобождены. 

Метки: пираты

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