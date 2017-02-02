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Политика

01 февраля 2017, 14:00
Ипотека для получателей "дальневосточного гектара" составит 8% годовых

Ипотека для получателей "дальневосточного гектара" составит 8% годовых

Получить бесплатно "дальневосточный гектар" отныне может любой гражданин России

С 1 февраля стартует третий этап реализации федерального закона о "дальневосточном гектаре". Получить участок земли на территории Дальневосточного федерального округа теперь вправе жители всех регионов России, а также определены условия льготной ипотеки для строительства жилья получателям "дальневосточного гектара", сообщает ЕНВ.

Оформить заявку можно будет в любом многофункциональном центре России через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ".В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, землю можно взять под строительство жилья, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность, а через три года — задекларировать освоение гектара. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Семье из двух человек полагается два гектара, из трёх - три, и так далее. Кроме того, группа единомышленников может зарегистрировать соседние гектары по отдельности и объединиться в кооператив.

Закон о "дальневосточном гектаре" действует с 1 июня 2016 года и на первом этапе он позволял жителям ряда пилотных районов в регионах Дальнего Востока самостоятельно выбрать участок для развития хозяйства в пределах своего муниципального образования.

1 октября 2016 года, стартовал второй этап реализации закона, в ходе которого жители Дальнего Востока смогли получать землю на всей территории в своих регионах. С 1 февраля текущего года россияне из других регионов смогут выбрать участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.

За этот период по данным сайта "НаДальнийВосток.РФ" было подано более 21 тысячи заявок и более 4 тысяч участков уже передано в пользование.

Ипотечная ставка для желающих осваивать территорию Дальнего Востока составит 8% годовых, что позволит к концу 2017 года довести число заявок до 100 тысяч. Об этом "Российской газете" заявил вице-премьер Правительства, полпред Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Льготные условия потребительского кредита гражданам выдаст "Почта-Банк", который в ближайшее время запустит соответствующую программу.

Кроме того, к стимулирующей программе присоединится и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которое предложит желающим осваивать "дальневосточный гектар" кредит под 10,25% годовых, что на 0,25 базисных пункта ниже существующих параметров.   

В ближайшее время Правительство рассмотрит "экзотическую", по словам политика, инициативу Минвостокразвития о том, что в случае успешного освоения одного гектара территории предприимчивый и социально ответственный гражданин получает право на безвозмездное получение соседней территории, равной по площади освоенной.

Вице-премьер отметил, что после реализации закона оттока населения с Дальнего Востока сократится, и спрогнозировал полное завершение этого процесса к 2020 году.

Метки: дальневосточный гектар

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