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Общество

01 февраля 2017, 13:20
Приморское соединение ПВО отмечает 60-летний юбилей
"Панцирь С"
С-400 "Триумф"

Приморское соединение ПВО отмечает 60-летний юбилей

В состав соединения входят зенитные ракетные и радиотехнические полки

Приморскому соединению противовоздушной обороны Восточного военного округа исполнилось 60 лет, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В состав соединения входят зенитные ракетные и радиотехнические полки, которые круглосуточно несут боевое дежурство, охраняя воздушные рубежи страны на восточном направлении. Сегодня на вооружении дивизии стоят новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С" и зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".

Заметные изменения произошли и в радиотехнических войсках (РТВ), на их вооружении стоит более 70 образцов современной радиолокационной техники, которые повысили мобильность подразделений более чем в шесть раз. Военнослужащие РТВ круглосуточно несут боевое дежурство по обнаружению и сопровождению всех летательных аппаратов, которые необходимо обнаружить, классифицировать, определить государственную принадлежность, дать высотную и скоростную характеристику, при необходимости оказать помощь лётным экипажам и выдать радиолокационную информацию пунктам наведения авиации.

Приморское соединение по праву занимает передовые позиции среди других соединений ПВО военных округов. В 2015 и 2016 годах его боевые расчёты отличились на всеармейских соревнованиях "Ключи от неба", заняв в различных номинациях первые и призовые места. Радиотехнический полк Приморского соединения в 2013 и 2014 годах удостаивался звания лучшего в Военно-воздушных силах, дважды награждался вымпелом Главнокомандующего Военно-воздушными силами, а по итогам боевой подготовки в 2015 и 2016 годах полк занял первое место среди радиотехнических полков в Восточном военном округе.

По итогам командно-штабных учений 2016 года, Приморское соединение ПВО стало победителем в рамках Вооруженных Сил России.  

Метки: ВВО, ПВО

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