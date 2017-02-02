Морской порт Находка расширяется

По информации ФГУП "Росморпорт", распоряжением Правительства России от 12.01.2017 № 5-р принято решение о расширении морского порта Находка (Приморский край) за счет включения в состав его границ земельных участков на восточном побережье залива Восток между мысом Елизарова и мысом Подосенова и создаваемого искусственного земельного участка для строительства морского терминала для перевалки нефтехимических грузов мощностью 21 млн. тонн в год, сообщает ЕНВ.

Проект строительства морского терминала осуществляется АО "Восточная нефтехимическая компания" (дочерняя организация ПАО "НК "Роснефть").

Данный инвестиционный проект реализуется в соответствии с "дорожной картой", утвержденной распоряжением Правительства России от 17.12.2015 № 2602-р

Проектом предполагается построить морской терминал для нефтехимических грузов, предназначенный для обслуживания судов дедвейтом до 100 тыс. тонн с целью отгрузки на морские суда нефтехимической продукции как для внутренних потребителей Дальневосточного региона России, так и для потребителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

При создании морского терминала запланированы инженерная подготовка территории, создание искусственного земельного участка площадью 117,4 га, берегоукрепление, строительство причала для перегрузки крупнотоннажного оборудования, наливных и контейнерных причалов, причала портофлота, причала для обеспечения аварийно-спасательной готовности и готовности к ликвидации аварийных разливов нефти, подходных и соединительных эстакад, тылового железнодорожного фронта. Общая длина причального фронта составит более 2,3 км.

К создаваемым объектам федеральной собственности при строительстве морского терминала относятся средства навигационного обеспечения и площадка для размещения средств управления движением судов автоматизированного радиотехнического поста.

ФГУП "Росморпорт" в рамках реализации данного инвестиционного проекта планирует выступить государственным заказчиком строительства вышеуказанных объектов федеральной собственности.

В настоящее время специализированной проектной организацией проводятся инженерные изыскания и проектирование.

При условии получения положительных заключений государственных экспертиз на разработанную документацию по строительству морского терминала и выделении требуемых объемов финансирования начало строительно-монтажных работ по первому этапу проекта планируется на 2018 год.