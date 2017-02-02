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Экономика

01 февраля 2017, 12:20
Морской порт Находка расширяется

Морской порт Находка расширяется

Морской терминал для нефтехимических грузов предназначен для обслуживания судов дедвейтом до 100 тыс. тонн

По информации ФГУП "Росморпорт", распоряжением Правительства России от 12.01.2017 № 5-р принято решение о расширении морского порта Находка (Приморский край) за счет включения в состав его границ земельных участков на восточном побережье залива Восток между мысом Елизарова и мысом Подосенова и создаваемого искусственного земельного участка для строительства морского терминала для перевалки нефтехимических грузов мощностью 21 млн. тонн в год, сообщает ЕНВ.

Проект строительства морского терминала осуществляется АО "Восточная нефтехимическая компания" (дочерняя организация ПАО "НК "Роснефть").

Данный инвестиционный проект реализуется в соответствии с "дорожной картой", утвержденной распоряжением Правительства России от 17.12.2015 № 2602-р

Проектом предполагается построить морской терминал для нефтехимических грузов, предназначенный для обслуживания судов дедвейтом до 100 тыс. тонн с целью отгрузки на морские суда нефтехимической продукции как для внутренних потребителей Дальневосточного региона России, так и для потребителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

При создании морского терминала запланированы инженерная подготовка территории, создание искусственного земельного участка площадью 117,4 га, берегоукрепление, строительство причала для перегрузки крупнотоннажного оборудования, наливных и контейнерных причалов, причала портофлота, причала для обеспечения аварийно-спасательной готовности и готовности к ликвидации аварийных разливов нефти, подходных и соединительных эстакад, тылового железнодорожного фронта. Общая длина причального фронта составит более 2,3 км.

К создаваемым объектам федеральной собственности при строительстве морского терминала относятся средства навигационного обеспечения и площадка для размещения средств управления движением судов автоматизированного радиотехнического поста.

ФГУП "Росморпорт" в рамках реализации данного инвестиционного проекта планирует выступить государственным заказчиком строительства вышеуказанных объектов федеральной собственности.

В настоящее время специализированной проектной организацией проводятся инженерные изыскания и проектирование.

При условии получения положительных заключений государственных экспертиз на разработанную документацию по строительству морского терминала и выделении требуемых объемов финансирования начало строительно-монтажных работ по первому этапу проекта планируется на 2018 год.


Метки: Находка, Росморпорт, Роснефть

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