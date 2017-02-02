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Экономика

01 февраля 2017, 11:30
Наблюдательный совет СПВ утвердил 35 инвестиционных проектов объемом более 12 млрд. рублей

Наблюдательный совет СПВ утвердил 35 инвестиционных проектов объемом более 12 млрд. рублей

Совет утвердил проекты в сфере аквакультуры и рыбопереработки, строительству логистических и складских комплексов

Реализацию новых инвестиционных проектов и привлечение инвесторов рассмотрели участники заседания Наблюдательного совета свободного порта Владивосток под председательством вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Члены Наблюдательного совета одобрили 38 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций более 12 млрд. рублей. Планируется создание 1240 новых рабочих мест, сообщает ЕНВ.

Полномочный представитель Президента в ДФО заявил, количество заявок от потенциальных инвесторов Свободного порта Владивосток превзошло все ожидания.

"Сегодня мы рассмотрели и одобрили еще 38 заявок, кроме того статус резидента СПВ уже получили 123 компании. Таким образом, общее количество резидентов Свободного порта Владивосток превысило 160. Есть еще заявки. Их количество превзошло все наши первоначальные ожидания, это очень хорошие сигналы. По Владивостоку в ближайшее время перевалим за две сотни резидентов, начинают появляться проекты и по другим территориям, где действует режим Свободного порта", – отметил Юрий Трутнев.

Были одобрены проекты с объемом инвестиций от 5,4 млн рублей на производство оборудования для очистки сточных вод на основе применения мембранных технологий до таких крупных проектов как строительство жилого комплекса эконом-класса объемом инвестиций 2,9 млрд рублей.

Наблюдательный совет утвердил проекты в сфере аквакультуры и рыбопереработки, строительству логистических и складских комплексов. Планируется запустить ряд заводов, в том числе производство опалубочных систем, предприятия по производству строительных материалов, завод по производству метизов и другие.

Часть проектов касается создания социальной инфраструктуры. В Приморье будут созданы детская спортивная горнолыжная школа, многофункциональный культурный центр, парк семейного отдыха, построены малоэтажные и многоквартирные жилые дома и гостиницы.
Некоторые проекты связаны с добычей и переработкой ресурсов. В рамках одного из проектов будет организована разработка месторождения россыпного золота. 

Рассмотренные проекты получат статус резидента Свободного порта Владивосток после подписания соответствующего соглашения.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов: "Главная задача Корпорации заключается в том, чтобы как можно большее число стартовавших проектов завершилось вводом в эксплуатацию и созданием новых рабочих мест. С этой целью КРДВ оказывает содействие резидентам в получении земельных участков, организации контактов с потенциальными инвесторами, во взаимодействии с институтами развития, федеральной и региональной муниципальной властью".

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 235 заявок на общую сумму инвестиций более 300 млрд рублей и перспективой создания более 28 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 123 компании с проектами на общую сумму инвестиций 187,9 млрд рублей и перспективой создания более 23 тысячи рабочих мест.

Метки: Свободный порт Владивосток

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