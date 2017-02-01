В Приморье будет создана рабочая группа по предупреждению конфликтов между рыбаками и предприятиями

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук в рамках рабочего визита в Приморский край провел совещание по вопросам развития аквакультуры в регионе и взаимоотношений рыбопромышленников и потенциальных инвесторов в области марикультуры, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Мероприятие состоялось во вторник на площадке Приморского территориального управления Росрыболовства, в нем приняли участие представители ФГБНУ "ТИНРО-Центр", Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Дальневосточной ассоциации "Аквакультура", Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), крупнейших рыбодобывающих предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством в местной акватории, а также марикультурных хозяйств.

Участники встречи обсудили практику проведения аукционов по распределению рыбоводных участков в 2016 году, а также планы по проведению аналогичных торгов в 2017 году с учетом поручений Правительства России. При рассмотрении перспектив развития марикультуры представители отрасли отметили необходимость четких законодательных требований к инвесторам в области аква- и марикультуры с тем, чтобы защитить интересы добросовестных участников торгов.

Особое внимание на встрече уделено вопросам пастбищной марикультуры в прибрежной зоне Приморья, где осуществляется прибрежное рыболовство тех видов водных биоресурсов, которые потенциально интересны и рыбоводам. По итогам обсуждения Петр Савчук поручил создать на базе Приморского территориального управления рабочую группу по формированию рыбоводных участков и предупреждению конфликтов интересов между предприятиями марикультуры и рыбопромышленными организациями, осуществляющими прибрежное рыболовство. В состав рабочей группы будут включены сотрудники ТИНРО-Центра, Администрации Приморского края, а также профильных ассоциаций.

Представители аквакультурного сектора также отметили, что развитие подотрасли в регионе сдерживается жесткими ограничениями на деятельность на особо охраняемых природных территориях и охранных зонах, границы которых охватывают большую площадь акватории, пригодную для марикультуры. Участники отрасли подчеркнули, что зачастую ограничения чрезмерны, и обратились с просьбой посодействовать в снижении административных барьеров в этой области.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года на развитие товарной аквакультуры в регионах из федерального бюджета выделено 372,5 млн рублей. Согласно документу, субсидии распределены между бюджетами шести субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства. В частности, Республике Дагестан выделено 6 млн 849,5 рублей, Республике Карелия – 12 млн 587,1 рублей, Красноярскому краю – 44 млн 362,9 рублей, Приморскому краю – 9 млн 545,1 рублей, Калужской области – 187 млн 019,1 рублей и Мурманской области – 112 млн 165,4 рублей.

В завершение встречи Петр Савчук поручил Приморскому территориальному теруправлению при взаимодействии с органами власти региона активизировать работу по формированию и распределению на торгах в 2017 году рыбоводных участков с тем, чтобы придать дополнительный импульс развитию аква- и марикультуры в Приморье. При этом заместитель руководителя Росрыболовства подчеркнул, что формирование участков должно строго обеспечиваться научным сопровождением с тем, чтобы с одной стороны обеспечить инвесторов перспективными участками, а с другой – чтобы не допустить ущемления интересов действующих добросовестных предприятий и не нанести урон запасам водных биоресурсов и среде их обитания.