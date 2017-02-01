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Политика

01 февраля 2017, 09:00
Около 570 тыс. иностранцев посетили Приморье в 2016 году

Около 570 тыс. иностранцев посетили Приморье в 2016 году

В 2016 году край вошел в первую десятку самых лучших регионов для туризма

За последний год Приморский край посетили примерно 570 тыс. иностранных туристов. По сравнению с 2015 годом поток туристов в крае возрос на 25%, сообщает ЕНВ.

В Приморском департаменте туризма рассказали о предоставленной пограничным управлением в Приморском крае информации, вследствие которой стало известно - за 12 месяцев прошлого года Приморье посетили свыше 568 тысяч граждан-иностранцев, это на 105 тысяч или 24,5% больше, чем в 2015 году.

Директор департамента Константин Шестаков сообщил, что рост количества туристов наблюдается по нескольким направлениям. "Рост турпотока из Китайской Народной Республики составил около 30%, по итогам прошлого года он составил более 420 тысяч человек. Количество туристов из Южной Кореи увеличилось на 55%, достигнув 51 тысячи человек. Но наиболее ярко демонстрирует успехи Приморья в позиционировании на мировом рынке рост турпотока из европейских стран, например, из Германии, а также Австралии и Океании – в 2,5 раза", – рассказал он.

И отдельно подчеркивается, что цифра в 570 тыс. иностранных туристов составлялась в расчете их регистрации через приморские пропускные пункты. Очень часто иностранцы пересекают государственную границу в других субъектах России, а уже потом отправляются именно в Приморский край, как часть общего маршрута знакомства со страной. Чаще всего иностранцы пребывают в Приморье внутренними авиа- и ж/д-маршрутами и не учитываются при подсчетах регистрируемых туристов, прибывших в регион. И дополнительный вклад таких путешественников в общий поток туристов составляет 10%.

Среди субъектов Дальнего Востока Приморский край лидирует по количеству туристов. Сюда приезжают 70% от их общего числа. Несмотря на то, что многие регионы имеют границу с Китаем, туристы все равно стремятся приехать именно в Приморский край.

"Безусловно, привлекательность стоимости самих туристских продуктов, предлагаемых туроператорами региона, и стоимость товаров, в приобретении которых заинтересованы наши гости, является существенным привлекательным фактором, однако эти предложения есть и в других регионах России. В свою очередь край и по объему въездного туристского потока и по его динамике является безусловным лидером среди субъектов ДФО.  На то есть веские причины: созданы новые объекты туристского показа, размещаются знаки туристской навигации и создаются парковки для экскурсионных автобусов, расширилась сеть авиационных пассажирских международных чартерных перевозок, повышается количество крупных событийных мероприятий различной направленности в крае, а самое главное, что уровень их проведения растет год от года. Ведется активная работа по продвижению региона, как благоприятной туристской дестинации, на основных стратегически важных рынках. Растет и значимость региона в контексте восточного вектора развития России, Приморье стало площадкой для проведения второго международного форума президентского уровня – Восточного экономического, на который съезжаются десятки делегаций со всего мира. Соответственно, растет и популярность региона с точки зрения туризма", – рассказывает Константин Шестаков.

Внутренний поток туризма в регион в 2016 составил свыше 2,5 миллиона человек. Общее количество всех туристов составило более 3 миллионов, что на 50% превышает количество 2015 года.

И эксперты уверены: в 2017 году динамика притока туристов увеличится еще в два раза. Так, в 2017 году регион должно посетить в два раза больше круизных лайнеров, чем в прошлом: минимум 11 судов с пассажирами ждет Владивосток в этом году, а количество международных пассажирских чартерных авиалиний должно увеличиться более чем на 20% по прогнозам экспертов.

В 2016 году Приморье вошло в первую десятку самых лучших регионов для туризма, а в поисковых системах Приморский край расположился на третьем месте. Кроме того, в рамках проекта "Город России – национальный выбор", Владивосток, по результатом интернет-голосования находится на почетном первом месте, о чем сообщает в краевом департаменте туризма.

Известно, что самыми главными достопримечательностями в Приморье призваны стать такие кластеры, как "Приморское кольцо", "Изумрудная долина", "Пидан", "Теплое море" и интегрированная развлекательная зона "Приморье", где на протяжении двух лет с большим успехом работает самое крупное казино в РФ. Другие инвестпроекты находятся на стадии разработки или строительства.

Метки: туризм

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