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Общество

31 января 2017, 21:00
Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к вакцинации против гриппа

Исследование: Отношение жителей Дальнего Востока к вакцинации против гриппа

Только 12% дальневосточников считают прививки от гриппа полезными

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" в разгар эпидемии гриппа провел на дальнем востоке социологическое исследование. Цель опроса – выявить отношение респондентов к вакцинации против гриппа, сообщает ЕНВ.

 

С начала 2017 года медики по всей стране начали регистрировать случаи заболевания гриппом и ОРВИ у большого числа заболевших. По данным Министерства здравоохранения РФ, большая доля пациентов с зарегистрированным диагнозом "грипп" или "ОРВИ" проживают в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Эпидемиологический порог превышен в Республике  Хакасии, Ненецком автономном округе, в Татарстане, Челябинской и Нижегородской областях. На Дальнем Востоке ситуация в настоящий момент также остается напряженной, хотя, в некоторых регионах эпидемия пошла на спад.

Специалисты Роспотребнадзора отчитываются: среди привитых граждан отмечается минимальный уровень заболевания. "В текущем эпидемическом периоде преобладает вирус гриппа AH3N2. Этот вирус входит в состав вакцины, которая используется сейчас", — поясняет начальник Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.


По данным социологического исследования ЦСИ "Чёрный куб", 84% респондентов из девяти субъектов Дальневосточного федерального округа не делали себе прививки  в ходе прививочной кампании-2016. В том числе, 31% опрошенных не видят эффекта от прививок, а 19% – и  вовсе считают их вредными. Оставшиеся респонденты из числа тех, кто не делал прививки в конце прошлого года, либо систематически забывают делать прививки, либо и вовсе забывают о такой форме защите здоровья. Для 2% дальневосточников сделать прививки представляется накладным с финансовой точки зрения, т.к. для них не предусмотрена бесплатная вакцинация. 3% жителей Дальнего Востока из 84-х опрошенных пожалели, что не прививались, поскольку в настоящий момент они или болеют, или у них появились первые симптомы гриппа.

16% опрошенных жителей ДФО в отчетный период сделали прививки от гриппа. Две трети из них практически не болели, поэтому считают вакцинацию эффективной формы защиты. Оставшаяся треть склонны полагать, что наличие прививки от гриппа дополнительно не уберегло их от проблем со здоровьем.

По мнению кандидата политических наук, ведущего политолога Приморья Натальи Коломейцевой, в проблему вакцинации населения вмешивается фактор забюрократизированности данного процесса. "По данным Роспотребнадзора в 2015-2016 гг. привитыми оказались 45 млн. граждан. В действительности, мы не знаем, реальна ли эта цифра или нет, поскольку отказы пишутся не во всех случаях, а, значит, формально отказавшиеся числятся привитыми, а выделенные на них средства по факту являются "освоенными". Что в прошлом году, что в этом Минздрав, заявлял о том, что требуется большее количество вакцин. Таким образом, при наличии серьезного влияния со стороны "медицинского" лобби в Государственной Думе, расходы на вакцинацию могут постепенно повышаться, учитывая, что эти изменения впишутся в увеличение доли социальных статей расходов в бюджете, что само по себе в настоящий момент являет трендом", — заключила главный эксперт Центра социальных инноваций "Чёрный куб".

Тем временем, министерство здравоохранения рекомендует вакцинацию, направленную против гриппа, в качестве профилактики практически всем категориям граждан. Как отмечает Роспотребнадзор, прививки необходимо делать до начала эпидемии. Однако, если человек здоров, привиться можно и во время эпидемии, соблюдая некоторые предосторожности.

Метки: грипп, исследование

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