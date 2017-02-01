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В мире

31 января 2017, 19:10
Жертвой органов полиции Филиппин стал южнокорейский бизнесмен

Жертвой органов полиции Филиппин стал южнокорейский бизнесмен

На Филиппинах приостановлена антинаркотическая операция после инцидентом с иностранцем

Из-за похищения и убийства южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу в октябре прошлого года сотрудниками отдела полиции по борьбе с наркотиками филиппинская полиция прекращает проведение масштабной антинаркотической операции в стране, сообщает ЕНВ.

Коммерсант из Республики Корея Чи Ик Чу был похищен из своего дома в Анджелес-Сити, после чего похитители жестоко убили свою жертву. По версии следователей, к похищению были непосредственно причастны сотрудники полиции.

Представитель филиппинской полиции Дионард Карлос отметил, что бизнесмен был похищен под предлогом проведения антинаркотического рейда. Причем Чи Ик Чу предъявили поддельный ордер на его арест. Подобные действия вызвали широкую волну осуждения политического курса президента Филиппин, причём, как внутри страны (среди правозащитных организаций), так и на международной арене (со стороны МИД Южной Кореи). Также Министерство иностранных дел Республики Корея выразило ноту протеста МИДу Филиппин с требованием провести тщательное расследование данного инцидента.

Как заявил начальник полиции Филиппин Роланд Дела Роза, "подразделения по борьбе с оборотом наркотиков пройдут период внутренней чистки для избавления от офицеров"" которых он назвал "заморышами". Это заявление прозвучало всего через несколько часов после открытого обвинения, выдвинутого президентом Филиппин Родриго Дутерте в адрес органов правопорядка. Как утверждает господин Дутерте, около 40% полицейских страны коррумпированы. Убийство и последовавшее за ним заявление президента подтверждают, что выбранный Дутерте курс на очищение нации от наркодилеров путём насилия не способен себя оправдать. Убийство иностранного гражданина на фоне жестокостей полиции по отношению к гражданам своей страны сильно ударило как по внутреннему, так и по внешнему имиджу Дутерте.

Напомним, что со времени начала президентства Родриго Дутерте на Филиппинах в результате инициированной им спецоперации погибло уже более 7000 человек. Причём, местные правозащитные организации утверждают, что действия полиции зачастую носили противоправный характер и сопровождались необоснованной жестокостью.

Сам Дутерте объявил, что антинаркотическая операция будет продолжена вплоть до окончания его президентского срока в 2022 году.

Метки: Филиппины

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