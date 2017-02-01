В приморской столице пройдёт первый Дальневосточный фестиваль шаурмы

Впервые на территории Владивостока пройдёт Дальневосточный фестиваль Шаурмы. Мероприятие, организованное сообществом "Обзоры на шаурму во Владивостоке и крае"", обещает быть интересным и привлекательным для всех любителей этого блюда, сообщает ЕНВ.

Помимо дегустации виновницы торжества желающие смогут прослушать лекцию "Шаурма сегодня", главной темой которой, как отмечают организаторы форума, станет "эволюция социально-культурного значения шаурмы". Ожидается, что любой слушатель сможет поделиться собственными мыслями касательно стритфуда и его перспективах в качестве альтернативы фастфуду. Во время форума полакомиться вкусной и сочной шаурмой с горячим чаем можно будет всего за 120 рублей, обещают организаторы.

Как отмечает один из организаторов Форума Михаил Гутников, культура уличного питания всегда была особенной: "У неё свои правила. Она отличается от типичных кафе и дорогих ресторанов". Также Михаил рассказал о недостаточно развитой культуре стритфуда во Владивостоке, однако планируемое мероприятие должно помочь в этом деле. Пройдёт форум 4 февраля, в кафе "Durem", по адресу Крылова, 10. Начало в 16:00.

Организация "Обзоры на шаурму во Владивостоке и крае" возникла в феврале прошлого года. Основная цель организации – знакомить население Владивостока и Приморского края с культурой уличного питания и помогать жителям и гостям города ориентироваться в местной специфике стритфуда.