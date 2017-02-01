В Калифорнии стартовала кампания по выходу из состава США

Начался сбор подписей за выход Калифорнии из состава Соединённых штатов Америки. Об этом сообщает организация Yes California на своём официальном сайте, сообщает ЕНВ.

Это стало возможным после того, как генеральный прокурор Калифорнии одобрил сбор подписей по вопросу отделения штата. С такой петицией к нему обратились сторонники независимости Калифорнии 22 ноября. Данную инициативу организаторы назвали Calexit, по аналогии с инициативой о выходе Великобритании из европейского Союза (Brexit).

Следующий шаг для сторонников независимости штата – собрать необходимое число подписей для проведения референдума по отмене двух статей местной конституции: о верховном статусе Конституции США и о том, что Калифорния является "неотделимой частью США". Всего необходимо собрать 585 407 подписей, и на это "сепаратистам" дано 6 месяцев. В случае успеха референдум о выходе из США может состояться весной 2019 года.

"Мы кормим другие штаты, отчисляя миллиарды долларов в федеральный бюджет. Это статус колонии", – делает вывод один из организаторов Calexit Марк Руис Эванс. Калифорния – это крупнейший по численности населения штат, который также занимает первое место по объёму ВВП среди других штатов, и, в случае обретения независимости, уровень объема валового продукта Калифорнии стал бы шестым в мире", – отмечает активист.

Также сторонники референдума считают калифорнийцев отдельной нацией, которая культурно и ментально отличается от остального населения США.

Напомним, что идея о независимой Калифорнии не нова, однако с недавнего времени она привлекает всё больше сторонников. В первую очередь, это связано с результатами президентских выборов в США. Луис Маринелли, один из идеологов отделения Калифорнии от США, объяснял, что именно Трамп станет "лучшим доводом в пользу независимости" штата. Так, большинство населения Калифорнии голосовало за Хиллари Клинтон, поэтому победа господина Трампа у многих жителей штата вызвало недоумение. Эксперты полагают, что перевес в голосах остался за госпожой Клинтон, причём, именно за счёт поддержки со стороны Калифорнии.

Александр Ионов, один из руководителей организации "Антиглобалисты России" заявил о возможности повторения на территории Калифорнии "крымского сценария", ведь на территории Калифорнии когда-то существовала независимая Калифорнийская Республика.

Впрочем, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб", политолог Юрий Коломейцев считает вышеприведенные сравнения неуместными. По мнению эксперта, речь идет о рядовом случае сепаратизма, подогреваемого текущими внутриполитическими процессами."Во-первых, пусть лучше они сравнят с отделением Косово в результате кризиса 1999 года, а не с ситуацией с воссоединением Крыма с Россией, там больше можно привести параллелей. Во-вторых, не уместны и сравнения с "Брекситом" 2016 года, в результате которого граждане независимого государства вышли из состава наднациональной организации. В этом варианте прав у Калифорнии куда поменьше, если не сказать, что у нее их нет. По поводу того, что калифорнийцы – это якобы отдельная нация, представляется политологам полным бредом, поскольку американская нация является союзом переселенцев, поэтому то же самое могут сказать представители любого из других 49-ти штатов", - заключил Юрий Коломейцев.

Подобного мнения придерживается член президиума дальневосточного отделения "Ассоциации юристов России" Виктор Помелов. По его мнению, те процессы, которые сегодня происходят в Калифорнии, являются юридически верными только в рамках отдельного штата, чье законодательство позволяет его жителям проводить референдумы практически по всем вопросам. "Однако, в дальнейшем, свое слово непременно скажет Верховный Суд, и оно-то уж точно не будет в пользу региона", - пояснил эксперт.

Один из ведущих политологов Дальнего Востока Наталья Коломейцева, призывает не принимать близко к сердцу все, что сегодня происходит "за океаном". "В Америке развернута беспрецедентная истерия по поводу избрания президента и каждый следующий информповод будет только нагнетать эту обстановку, – отметила политолог. По словам Натальи Андреевны, данное напряжение снимет сам Дональд Трамп, причем, это не будет зависеть от его истинных намерений: "избранному президенту, так или иначе, придется гнаться за рейтингами и готовить себе плацдарм для следующего переизбрания. Кроме того, президент в США не может эффективно самостоятельно проводить политический курс – на все нужны санкции парламента. Поэтому Трамп будет вынужден планомерно менять свою риторику по мере того, как его действия станут "натыкаться" на позицию конгрессменов", - заключила политолог.