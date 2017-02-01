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Стиль жизни

31 января 2017, 13:00
Во Владивостоке с оглушительным успехом прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Макбет"

Во Владивостоке с оглушительным успехом прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Макбет"

Одна из самых ярких героинь оперы - Мария Гулегина

Турне оперной дивы Марии Гулегиной по Приморью завершила премьера оперы Джузеппе Верди "Макбет", сообщает ЕНВ.

Мария Гулегина – одна из самых известных оперных певиц современности, второй год подряд она прилетает во Владивосток для выступлений на Приморской сцене Мариинского театра по приглашению художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

В этот приезд звезды во Владивосток приморские зрители смогли услышать блистательное выступление исполнительницы в опере Джакомо Пуччини "Тоска".

Флория Тоска – одна из самых ярких героинь Марии Гулегиной, прославившая певицу на ведущих мировых сценах. Мужские партии в спектакле исполнили солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Александр Диянов (Каварадосси) и Дмитрий Неласов (барон Скарпиа).

С оглушительным успехом во Владивостоке прошла дальневосточная премьера оперы Джузеппе Верди "Макбет" 26 января. Партнёрами Марии Гулегиной, исполнившей роль Леди Макбет, стали ярчайшие солисты Мариинского театра - Владислав Сулимский (Макбет), Сергей Скороходов (Макдуф), а также солист Приморской сцены Евгений Плеханов (Банко).

Во втором премьерном показе постановки шотландского режиссёра Дэвида Маквикара и на сцену в роли Макбета вышел солист Мариинского театра Эдем Умеров. Его интерпретацию образа Макбета пресса называет "большой удачей". Драматический баритон Мариинского театра выступает на ведущих мировых сценах, где неизменно собирает овации, а также восторженные отзывы критиков и зрителей. Партию Макдуфа вновь исполнил солист Мариинского театра Сергей Скороходов, партию Банко - солист Приморской сцены Вадим Соловьёв. 

"Макбет" (1847) — первая опера Верди на шекспировский сюжет. Прежде всего, композитора привлекали сильные страсти, сложные характеры и острые контрасты. Верди сам сделал сценарий оперы в прозе, распределил материал по актам. Об исполнительнице партии Леди Макбет композитор говорил так: "Я хотел, чтобы голос леди был резкий, приглушённый, мрачный, чтобы в нём звучало нечто дьявольское". Внимание композитора в этой опере сосредоточено вокруг линии развития судеб самого Макбета и Леди Макбет. Впервые Верди писал оперу без традиционной любовной интриги. Вместо неё композитору пришлось воплотить мрачную торжественность истории, величие и масштабность неординарных героев: страстность, властолюбие, волю и решительность леди Макбет, душевный разлад и оцепенение Макбета, а также драматизм исключительных чувств, связанных с борьбой за власть. Именно в музыке, характеризующей Макбета и Леди Макбет, Верди удалось воплотить многие подлинно шекспировские строфы. Особенно примечательна сцена сомнамбулизма, где оригинальный текст трагедии подвергся лишь небольшим сокращениям.

При создании оперы "Макбет" композитор предъявил новые, беспрецедентные для итальянской оперы того времени требования к артистам – на первый план он поставил драматическую выразительность исполнения. Более того, ключевые моменты оперы (дуэт Леди Макбет c мужем и сцена сомнамбулизма), по мнению Верди, "ни под каким видом не должны быть распеты: необходимо передать их игрой и декламацией голосом очень мрачным и приглушённым: без этого невозможно действие".

Метки: Макбет

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