Приморская общественность вступила в переписку с полпредом

Общественная палата Приморского края была вынуждена обратиться к полномочному представителю президента в ДФО с информацией о некоторых проблемах лесной отрасли региона, так как приглашения к совместной работе со стороны Общественной палаты остались без ответа со стороны департамента лесного хозяйства администрации Приморского края, информирует ЕНВ.

В том числе, в письме Комиссии по экологической безопасности и природопользованию ОП края на имя заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента полпреда Трутневу высказывается озабоченность общественности отдельными недостатками в работе департамента лесного хозяйства Приморья.

Судя по тексту письма в полпредство из ОП, одним из таких недостатков системы лесопользования в крае сегодня являются участившиеся случаи отсутствия дров у населения для отопления жилья.

Как рассказалv ЕНВ председатель комиссии по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты Приморского края Юрий Назарец, в ОП частенько обращаются граждане северных территорий Приморского края с просьбой помочь им обязать департамент лесного хозяйства Приморского края исполнять свои обязанности по обеспечению дровами всех нуждающихся в них жителей.

"Идея департамента лесного хозяйства Приморского края об использовании многофункциональных центров (МФЦ) для обеспечения граждан дровами провалилась, не проработав и одного дня. Причина в том, что отсутствует устойчивая взаимосвязь между гражданами, МФЦ и департаментом лесного хозяйства", сообщил Юрий Назарец.

Члены нашей Комиссии также выражают беспокойство по отсутствию положительных результатов работы департамента лесного хозяйства Приморского края и его структурных подразделений на протяжении шести лет. Кстати, нашу обеспокоенность разделяют в Минвостокразвития России и аппарате Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Более того, органы власти края и округа подтверждают утрату качественного управления текущим положением дел в лесном хозяйстве Приморского края.