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Общество

30 января 2017, 19:30
ПФР: Завершена единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам

ПФР: Завершена единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам

Причиной выплаты 5 тысяч рублей стало отсутствие индексации их пенсий в 2016 году по итогам инфляции за предыдущий год

Единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам завершена, сообщает ЕНВ со ссылкой на Пенсионный фонд России.

"Доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей завершена всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда. Единовременная выплата профинансирована в полном объёме на сумму 221,7 млрд рублей", — говорится в сообщении на сайте ПФР.

Выплаты были произведены через все доставочные организации, "Почту России", а также кредитные организации.

В то же время возможно неполучение единовременной выплаты в связи с личными обстоятельствами пенсионера, например отсутствием дома в период визита почтальона. Такие пенсионеры непременно получат единовременную выплату в следующий доставочный период. Как отмечают в Пенсионном фонде, такие случаи все же носят единичный характер. В целом единовременную выплату получили свыше 43,5 млн российских пенсионеров, неработающих и работающих.

Напомним, 22 ноября 2016 года Президент России Владимир Путин подписал  закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей. Позднее в ПФР сообщили, что выплаты начнутся с 13 января 2017 года.

Причиной выплаты 5 тысяч рублей российским пенсионерам стало отсутствие индексации их пенсий в 2016 году по итогам инфляции за предыдущий год. 

Метки: пенсия

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