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Экономика

31 января 2017, 00:00
В Приморском крае рассмотрено более двух тысяч заявок на "дальневосточный гектар"

В Приморском крае рассмотрено более двух тысяч заявок на "дальневосточный гектар"

Сегодня в крае – 2,8 миллиона гектаров, которые участвуют в законе о "дальневосточном гектаре"

За время принятия федерального закона "о дальневосточном гектаре" более двух тысяч человек либо уже получили долгожданные гектары, либо получат его в ближайшее время, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

И.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехов рассказал о том, что Приморский край находится на втором месте по количеству поданных заявок на получение "дальневосточного гектара" среди всех регионов Дальнего Востока. "Сегодня в уполномоченные органы поступило почти 9,5 тысяч обращений, из них 822 заявки одобрены, почти 400 договоров направлены на подписание гражданам, около 300 находятся в стадии регистрации, а 605 – уже зарегистрированы. Таким образом, удовлетворено более двух тысяч обращений", – сообщил он.

С начала действия закона ведомство столкнулось с определенными трудностями. Так, на первых двух этапах работа происходила медленными темпами, в частности, были проблемы, связанные с информационной площадкой НаДальнийВосток.рф, где происходила регистрация на получение "гектара".

"Поскольку ресурс новый, закон новый, механизм предоставления земли до этого нигде не применялся, в ходе работы периодически возникали проблемы, но благодаря тесному взаимодействию с Министерством по развитию Дальнего Востока, Агентством по развитию человеческого капитала, Росреестром нам удавалось оперативно их решать", – прокомментировал руководитель департамента.

Для повышения работы было введено много новшеств, которые затронули основные системы регистрации и получения "гектара", в результате чего повысился общий процент желающих его получить. Также, это позволило сократить процесс регистрации в целом. В отдельных муниципалитетах также затягивали с ответом на обращение граждан, поэтому процесс работы еще более усложнялся. "Мы со стороны Администрации края реагировали на такие случаи, принимали меры, обращались в прокуратуру, чтобы не были нарушены права граждан", – рассказал руководитель краевого ведомства.

Особое внимание в Приморье уделяется гражданам, которым по каким-либо причинам было отказано в получении земли. При несогласии с решением на выдачу гектара регистрируемый может обратиться непосредственно в уполномоченный орган, а также позвонить на "горячую линию" Министерства по развитию ДВ. Это заявление внимательно рассматривается, проверяется вся информация и затем выносится решение уполномоченного органа.

Максимально уменьшить количество отказов на получение земельного участка поставил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Организована всесторонняя работа в помощи гражданам на регистрацию "гектара".

Данному вопросу уделяется особое внимание и потому, что в скором времени реализуется третий этап закона о гектаре, когда землю в крае смогут получить все граждане России.

"Если требуется на каком-то этапе увеличить количество сотрудников для эффективной и оперативной работы – мы готовы это сделать. Кроме того, необходимо, чтобы специалисты при выявлении ошибок в заявлении не просто отказывали в предоставлении участка, а помогали их исправить", – пояснил губернатор края.

Сегодня в Приморском крае – 2,8 миллиона гектаров, которые участвуют в законе о "дальневосточном гектаре". По мнению Владимира Миклушевского, революционный закон станет огромным импульсом к развитию всего Дальнего востока и Приморья в частности.

Метки: дальневосточный гектар

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