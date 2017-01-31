Прокуратурой Тернейского района в октябре 2016 года поведена проверка по доводам публикации "Старый мост послужил причиной затопления посёлка Светлая в Тернейском районе Приморья", сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Установлено, что имеющаяся в пос. Светлое мостовая переправа, соединяющая две улицы Шоссейную и Молодёжную через р. Светлая, является бесхозной, администрация городского поселения Светлое мер по постановке указанного объекта дорожной инфраструктуры на учет не принимала.

Бездействие органов местного самоуправления при исполнении возложенных полномочий в данной сфере может повлечь за собой возникновение дорожно-транспортных происшествий и причинение вреда здоровью гражданам, поскольку техническое состояние мостовой переправы уполномоченными должностными лицами администрации поселения не проверяется, ее содержание в соответствии с ГОСТами и СНиПами не осуществляется.

В связи с этим прокурором района главе городского поселения Светлое вносилось представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Между тем, информация о рассмотрении акта реагирования главой муниципального образования не направлялась, меры к постановке на учет в уполномоченном органе мостовой переправы не принимались.

По факту умышленного невыполнение законных требований прокурора было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. По итогам его судебного рассмотрения глава городского поселения Светлое привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме этого, прокуратурой района в Тернейский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации городского поселения и возложении обязанности обратиться с заявлением в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю о принятии на учет бесхозяйного имущества.

Результаты рассмотрения заявления поставлены на контроль прокуратуры района.