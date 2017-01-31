Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

30 января 2017, 21:00
Глава городского поселения Светлое привлечен к административной ответственности

Глава городского поселения Светлое привлечен к административной ответственности

Бездействие органов местного самоуправления при исполнении возложенных полномочий в данной сфере может повлечь за собой возникновение ДТП

Прокуратурой Тернейского района в октябре 2016 года поведена проверка по доводам публикации "Старый мост послужил причиной затопления посёлка Светлая в Тернейском районе Приморья", сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Установлено, что имеющаяся в пос. Светлое мостовая переправа, соединяющая две улицы Шоссейную и Молодёжную через р. Светлая, является бесхозной, администрация городского поселения Светлое мер по постановке указанного объекта дорожной инфраструктуры на учет не принимала.

Бездействие органов местного самоуправления при исполнении возложенных полномочий в данной сфере может повлечь за собой возникновение дорожно-транспортных происшествий и причинение вреда здоровью гражданам, поскольку техническое состояние мостовой переправы уполномоченными должностными лицами администрации поселения не проверяется, ее содержание в соответствии с ГОСТами и СНиПами не осуществляется.

В связи с этим прокурором района главе городского поселения Светлое вносилось представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Между тем, информация о рассмотрении акта реагирования главой муниципального образования не направлялась, меры к постановке на учет в уполномоченном органе мостовой переправы не принимались.

По факту умышленного невыполнение законных требований прокурора было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. По итогам его судебного рассмотрения глава городского поселения Светлое привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме этого, прокуратурой района в Тернейский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации городского поселения и возложении обязанности обратиться с заявлением в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю о принятии на учет бесхозяйного имущества.

Результаты рассмотрения заявления поставлены на контроль прокуратуры района. 

Метки: Терней

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморская общественность вступила в переписку с полпредомПриморская общественность вступила в переписку с полпредом
сегодня, 09:00
Одним из таких недостатков системы лесопользования в крае сегодня являются участившиеся случаи отсутствия дров у населения для отопления жилья
ПФР: Завершена единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерамПФР: Завершена единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам
вчера, 19:30
Причиной выплаты 5 тысяч рублей стало отсутствие индексации их пенсий в 2016 году по итогам инфляции за предыдущий год
В 2016 году в Приморье количество преступлений уменьшилось на 18%В 2016 году в Приморье количество преступлений уменьшилось на 18%
вчера, 19:10
За 2016 год правоохранительными органами раскрыто более 20,5 тысяч преступлений

От первого лица

Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 1
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+