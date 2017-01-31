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Общество

30 января 2017, 19:10
В 2016 году в Приморье количество преступлений уменьшилось на 18%

В 2016 году в Приморье количество преступлений уменьшилось на 18%

За 2016 год правоохранительными органами раскрыто более 20,5 тысяч преступлений

На коллегии по работе подразделений УМВД России по Приморскому краю обсудили уровень преступности в районе за прошедший год. Так, количество преступлений уменьшилось на 18%, из них - число убийств за 2016 год сократилось на 15%, краж — на 21,7%, угонов — на 30,9%, - сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Администрации Приморского края.

В заседании принимали участие, как правоохранительные органы, так и руководители контролирующих ведомств и органов государственной власти, а также губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

"Важнейшие показатели повышения уровня безопасности в крае – уменьшение количества убийств и грабежей – на 15% и 22% соответственно", – отметил он. Кроме того, главой края добавил, что количество ДТП в районе снизилось на 10%, а погибших в результате дорожных происшествий - на 20%

"Однако ситуация аварийности на дорогах местного значения остается напряженной и нам предстоит здесь еще решить много задач. В первую очередь, это ремонт дорог. В этом году в результате тайфуна “Лайонрок” было разрушено 550 километров дорог, половину из них мы уже восстановили. По поручению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в этом году получим из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей на восстановление дорог после тайфуна", – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Выступил и генерал-майор полиции Николай Афанасьев, отмечая, что добиться такой позитивной статистики помог вклад граждан в уменьшении преступности. Возросло количество обращений в правоохранительные органы. Практика показывает, что люди стали более бдительны, что помогает предотвратить готовящиеся преступления и оказать своевременную помощь нуждающимся.

Заместитель начальника управлений МВД Приморского края Сергей Бартковский обратил особое внимание на снижение регистрации преступлений. "По итогам 12 месяцев прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 17%" - сообщил он.

За 2016 год правоохранительными органами раскрыто более 20,5 тысяч преступлений. 8,7 тысяч из них - преступления тяжкой и особо тяжкой категории и 187 - совершенные в составе организованных групп.

Кроме того, в Приморье остро стоит вопрос миграции. Проводились 2954 проверочных мероприятия, в результате которых было составлено более 10 тыс. административных протоколов за нарушение миграционной политики.

Более трех тысяч протоколов составлено в рамках антиалкогольного законодательства. 395 нелегальных мест реализации и продажи алкоголя накрыто сотрудниками органов. В ночное время стали известны 936 фактов реализации алкоголя и 137 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним. Преступления на бытовой почве уменьшились на 13%. Особо тяжкие преступления – на 21%. Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стало меньше на 11%.

В ходе беседы Владимир Миклушевский обратил особое внимание на то, что основными задачами органов внутренних дел сегодня являются повышение раскрываемости регистрируемых преступлений, противодействие коррупции и взяточничеству, правонарушениям в сфере экономики, любым проявлениям терроризма и экстремизма.

"Еще одна наша важнейшая задача – усиление контроля в области нарушений охраны окружающей среды. Считаю, что Год экологии, объявленный в стране, обязывает нас сделать все, чтобы добиться не просто увеличения раскрываемости преступлений, а настоящего прорыва в этой сфере. Со своей стороны мы всегда будем оказывать всестороннюю помощь органам внутренних дел", – подытожил он.

Метки: итоги 2016

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