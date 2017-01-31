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Общество

30 января 2017, 17:00
Инспекторы ДПС изъяли синтетические наркотики у водителя иномарки в Приморье

Инспекторы ДПС изъяли синтетические наркотики у водителя иномарки в Приморье

Наказание за хранение наркотических средств в крупном размере предусматривает срок до десяти лет лишения свободы

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Всеволода Сибирцева, инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку остановили автомашину Тойота Ленд Крузер Прадо. В ходе проведения осмотра автомашины в багажнике обнаружено наркотическое средство синтетического происхождения, сообщает ЕНВ.

Увидев сотрудников полиции, водитель внедорожника начал заметно нервничать. В ходе проведения осмотра автомашины в багажнике обнаружен полимерный пакет с кристаллообразным веществом. На вопрос сотрудника полиции, что находится в пакете, водитель ответил, что это соль. В ходе проведения личного досмотра 35-летний водитель оказал сопротивление полицейским и попытался скрыться. В отношении гражданина, согласно Федеральному закону "О полиции", применена физическая сила и наручники. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Изъятое  вещество направлено на проведение экспертизы, которая установила, что это наркотические средство синтетического происхождения массой 94,539 граммов.

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Метки: ГИБДД, ДПС

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