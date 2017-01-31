На дальневосточной таможне застряли импортные автомобили

Около 60% импортных автомобилей, которые были ввезены в Россию с начала года, не могут пройти таможню. Основной причиной стало отсутствие у ТС систем экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", обязательных к установке согласно регламенту Таможенного союза, вступившему в силу с 1 января, сообщает ЕНВ.

В настоящий момент, в Приморском крае 769 автомобилей из 1217 застряли на таможне, остальным повезло – на них были выписаны ПТС. Так прокомментировал ситуацию с застрявшими на таможне машинами начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин: "Они должны были предъявить нам свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), где есть отметка о том, что машина оборудована системой, либо СБКТС должен был быть оформлен до 31 декабря 2016 года". Судьба застрявших автомобилей пока не решена.

Паспорта транспортного средства (ПТС) необходимы водителям для постановки их транспортных средств на учёт в ГИБДД, А выдаётся ПТС на основании Сертификата о безопасности колесных транспортных средств (СБКТС), который теперь невозможно получить, если в автомобиле отсутствует устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС (суть которого – самостоятельно подать сигнал тревоги на спутник в экстренных случаях). Установка такого оборудования невозможна, так как под каждую конкретную марку каждого производителя необходимо прописать особенный протокол системы. В таком случае новые машины, которые выпускаются на территории таможенного союза, получают соответствующие системы автоматически, тогда как излюбленные жителями Дальнего Востока России подержанные иномарки оказываются в проигрыше (известно, что 85% автомобилей привозится из Японии, ещё 12,5% – из КНР).

В данный момент появилась информация, что в министерстве транспорта РФ обсуждают возможность установки и подключения системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные машины, с помощью портала Госуслуг. А пока дальневосточники снова начали подозревать правительство в попытке запрета ввоза праворульных иномарок. Уже начали создаваться петиции к Государственной Думе РФ и Министерству транспорта РФ, с целью отмены или пересмотра положений обязательной установки аварийной системы. Так, предлагается не распространять новые правила на подержанные автомобили, импортируемые в РФ, либо разрешить владельцам подержанных автомобилей самим устанавливать в свои автомобили систему ЭРА-ГЛОНАСС.