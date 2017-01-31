Автопарк Почты России в миниатюре появился в почтовых отделениях Приморья

В почтовых отделениях по всей стране поступили в продажу игрушечные модели машин, являющиеся копиями автомобилей, используемых Почтой России. Модели УАЗ "Hunter", Лада "4х4" ("Нива") и микроавтобус выполнены из металла и имеют инерционный механизм. При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов. Стоимость коллекционных моделей - от 500 рублей, сообщает ЕНВ.

Возросший интерес к брендированной продукции Почты России является подтверждением улучшения отношения к самой Почте, к качеству предоставления услуг. Увеличение продаж брендированных игрушек один из ярких сигналов увеличения лояльности клиентов разных возрастов и социальных групп.

В будущем ассортимент представленных моделей будет расширен, поэтому коллекционеры и любители игрушек смогут собрать весь автопарк Почты России, в том числе фургон УАЗ ("Буханку"), Ладу "Ларгус", "ГАЗель", КамАЗ с полуприцепом и другие модели.

Стоит отметить, что на сегодняшний день автопарк Почты России насчитывает более 17 000 единиц транспорта. Общая протяженность магистральных и региональных почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км.