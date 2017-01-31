Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

30 января 2017, 12:00
Корвет "Совершенный" вышел на испытания в море

Корвет "Совершенный" вышел на испытания в море

В состав команды входят специалисты различных подразделений завода-изготовителя, а также контрагенты

Новейший корвет проекта 20380  "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), вышел в море для проведения заводских  ходовых испытаний (ЗХИ), сообщает ЕНВ.

 В ходе проведения ЗХИ, в морских полигонах боевой подготовки ТОФ, экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корвета в море. В частности, работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства. Также будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля.  

В состав сдаточной команды, помимо экипажа корабля, входят специалисты различных подразделений завода-изготовителя, а также контрагенты.

Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утверждённой спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

Корвет "Совершенный" - четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Метки: ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморская общественность вступила в переписку с полпредомПриморская общественность вступила в переписку с полпредом
сегодня, 09:00
Одним из таких недостатков системы лесопользования в крае сегодня являются участившиеся случаи отсутствия дров у населения для отопления жилья
Глава городского поселения Светлое привлечен к административной ответственностиГлава городского поселения Светлое привлечен к административной ответственности
вчера, 21:00
Бездействие органов местного самоуправления при исполнении возложенных полномочий в данной сфере может повлечь за собой возникновение ДТП
ПФР: Завершена единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерамПФР: Завершена единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам
вчера, 19:30
Причиной выплаты 5 тысяч рублей стало отсутствие индексации их пенсий в 2016 году по итогам инфляции за предыдущий год

От первого лица

Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
30.01.2017 15:00
Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"
22.01.2017 18:00
Константин Сиденко: Российские "моржи" взяли все золото в Китае

Самые популярные

Горячие обсуждения

25.01.2017 16:50
Восточный нефтехимический комплекс будет построен в Партизанском районе 1
27.01.2017 13:30
Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+