Корвет "Совершенный" вышел на испытания в море

Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний (ЗХИ), сообщает ЕНВ.

В ходе проведения ЗХИ, в морских полигонах боевой подготовки ТОФ, экипаж корабля совместно с представителями промышленности проверит работоспособность систем и механизмов корвета в море. В частности, работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства. Также будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля.

В состав сдаточной команды, помимо экипажа корабля, входят специалисты различных подразделений завода-изготовителя, а также контрагенты.

Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утверждённой спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.