На станции Моргородок погиб студент Дальневосточного Гуманитарного Технического колледжа

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту гибели на железной дороге тела мужчины проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает ЕНВ.

По данным следствия, в дневное время 26 января 2017 года на железнодорожном полотне станции Моргородок Дальневосточной железной дороги обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для травмирования подвижным составом.

Личность погибшего установлена. Им оказался житель города Владивостока, 1994 года рождения, студент Дальневосточного Гуманитарного Технического колледжа.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также в ходе проверки будет проверена версия о возможном самоубийстве юноши.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.